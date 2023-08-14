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Производители майонеза предупредили о скором повышении цен на свою продукцию

Причина – подорожание сырья

14 августа 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Производители майонеза планируют поднять цены на свою продукцию в ближайшее время. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на компанию "Эссен Продакшн АГ".

Сообщается, что с 21 августа цена на майонез, а также ряд других соусов увеличится на 5-10%. Свое решение производитель объясняет подорожанием яиц и масла. 

Также отмечается, что поднимется цена на продукцию для ресторанного рынка.

Представители торговых сетей подтвердили информацию о том, что их уведомили о подорожании соусов. 

Экономика цены Продукты

Комментарии 11

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Гость

13:54:21 14-08-2023

Ох и вредный продукт, особенно для полных

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Гость

18:41:24 14-08-2023

А если майонез из натуральных продуктов, то он и не особо вреден... А если без крахмала, то его хоть в кетадиету

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Гость

13:56:47 14-08-2023

Лет 7 ка не покупаю данное, самой и проще и вкуснее и натуральнее сделать.

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Гость

14:04:03 14-08-2023

Надо затариться, пока дешевый, наморозить в морозилке на всю зиму

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Гость

14:16:30 14-08-2023

Потолстеть станет дороже!

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Гость

14:22:04 14-08-2023

Можно подумать там есть яйца и масло.

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Гость

14:47:33 14-08-2023

Гость (14:22:04 14-08-2023) Можно подумать там есть яйца и масло. ... И совсем нет крахмала и воды с камедями. Тоже можно подумать.

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ыть

15:13:09 14-08-2023

Когда уже "производители" зарплат заявят о скором повышении?

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Гость

15:59:06 14-08-2023

Присадки-загустители подорожали.....)

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Гость

17:37:17 14-08-2023

так яйца же не подорожали, а масло даже подешевело

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Гость

18:38:40 14-08-2023

Вроде и яйца и масло подешевели... Сегодня масло купил в 2 раза дешевле чем месяц назад

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