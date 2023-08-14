Производители майонеза предупредили о скором повышении цен на свою продукцию
Причина – подорожание сырья
14 августа 2023, 13:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Производители майонеза планируют поднять цены на свою продукцию в ближайшее время. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на компанию "Эссен Продакшн АГ".
Сообщается, что с 21 августа цена на майонез, а также ряд других соусов увеличится на 5-10%. Свое решение производитель объясняет подорожанием яиц и масла.
Также отмечается, что поднимется цена на продукцию для ресторанного рынка.
Представители торговых сетей подтвердили информацию о том, что их уведомили о подорожании соусов.
13:54:21 14-08-2023
Ох и вредный продукт, особенно для полных
18:41:24 14-08-2023
А если майонез из натуральных продуктов, то он и не особо вреден... А если без крахмала, то его хоть в кетадиету
13:56:47 14-08-2023
Лет 7 ка не покупаю данное, самой и проще и вкуснее и натуральнее сделать.
14:04:03 14-08-2023
Надо затариться, пока дешевый, наморозить в морозилке на всю зиму
14:16:30 14-08-2023
Потолстеть станет дороже!
14:22:04 14-08-2023
Можно подумать там есть яйца и масло.
14:47:33 14-08-2023
Гость (14:22:04 14-08-2023) Можно подумать там есть яйца и масло. ... И совсем нет крахмала и воды с камедями. Тоже можно подумать.
15:13:09 14-08-2023
Когда уже "производители" зарплат заявят о скором повышении?
15:59:06 14-08-2023
Присадки-загустители подорожали.....)
17:37:17 14-08-2023
так яйца же не подорожали, а масло даже подешевело
18:38:40 14-08-2023
Вроде и яйца и масло подешевели... Сегодня масло купил в 2 раза дешевле чем месяц назад