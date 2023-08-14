Производители майонеза предупредили о скором повышении цен на свою продукцию

Причина – подорожание сырья

14 августа 2023, 13:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Производители майонеза планируют поднять цены на свою продукцию в ближайшее время. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на компанию "Эссен Продакшн АГ".

Сообщается, что с 21 августа цена на майонез, а также ряд других соусов увеличится на 5-10%. Свое решение производитель объясняет подорожанием яиц и масла.

Также отмечается, что поднимется цена на продукцию для ресторанного рынка.

Представители торговых сетей подтвердили информацию о том, что их уведомили о подорожании соусов.