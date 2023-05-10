В России может исчезнуть техника известных брендов из-за решения Казахстана

Однако на смену придут китайские бренды

10 мая 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России может исчезнуть или подорожать техника брендов LG, Samsung, Bosch, Electrolux на фоне ужесточения контроля параллельного импорта Казахстаном, пишет "Коммерсант".

Ранее правительство Казахстана приняло решение ужесточить контроль параллельного импорта в Россию. Таким образом власти республики намерены показать Западу, что не помогают России обходить санкции. После этого российские дистрибьюторы начали перемещать каналы поставок в другие страны – это привело к такому удорожанию, что закупать технику становится нерентабельно.

"Из-за усложнения логистики стоимость товаров может увеличиться на 10-12%. Решение перекрыть параллельный импорт усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз пересекает Казахстан", – отмечает издание.

В итоге некоторые компании уже снизили закупки техники до минимума. Потому что для конечного покупателя цена на товары, которые доберутся до российских магазинов, вырастет значительно.

По мнению экспертов, скорее всего, известных брендов больше не будет в России, однако на смену придут китайские.

Ранее сообщали, что на складах бытовой техники в России образовались избытки.