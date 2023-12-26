ФАС возбудила четыре дела на производителей яиц

В отдельных случаях, по информации ведомства, повышение цен на продукт было необоснованным

26 декабря 2023, 16:24, ИА Амител

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Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что в октябре продукты этих компаний стали дороже на 31-40% по сравнению с сентябрем.

В результате проверки специалисты выяснили, что в отдельных случаях рост цен на продукты не обусловлен экономическими причинами. Представители ФАС отметили, что при обнаружении нарушений ведомство возбуждает дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.