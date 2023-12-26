ФАС возбудила четыре дела на производителей яиц
В отдельных случаях, по информации ведомства, повышение цен на продукт было необоснованным
26 декабря 2023, 16:24, ИА Амител
Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что в октябре продукты этих компаний стали дороже на 31-40% по сравнению с сентябрем.
В результате проверки специалисты выяснили, что в отдельных случаях рост цен на продукты не обусловлен экономическими причинами. Представители ФАС отметили, что при обнаружении нарушений ведомство возбуждает дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
"Сейчас таких регионов шесть. Среди них Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области. Работа продолжается", – рассказали в ФАС.
16:29:49 26-12-2023
Какая хорошая новость. Может и у нас необоснованно?
16:39:35 26-12-2023
Как возбудили так и перевозбудят)
16:47:56 26-12-2023
Да всё как обычно. Перед НГ немотивированный скачок цен, после - стабилизация на новом уровне. А люди сами виноваты - почему вдруг захотели жрать в 1,5 раза больше яиц.
16:48:52 26-12-2023
Поздно пить боржоми когда почки отказали
16:51:32 26-12-2023
Ну прям с пупа сорвали...целых четыре дела за многомесячное издевательство над народом! Надо как минимум 20 бизнесуюдов посадить и причастных оштрафовать на миллионные суммы! Дармоеды! Четыре дела! Тьфу на ФАС!!!
17:03:50 26-12-2023
ФАС возбудила четыре дела на производителей яиц---- на курей что ли?
17:11:23 26-12-2023
толку то , цены все равно никто не снизит. нет у нас такой практики. поковыряются да и разведут ручками.
17:34:41 26-12-2023
Картельный зговор так же как и с бензином да и со всем происходящим сейчас в стране а чиновники работают на их стороне это 100 процентов иначе всё было бы по другому вот не заплати ты чиновнику и хрен ты получишь от него добро и отберут и закроют
17:35:34 26-12-2023
Пусть полгода снабжают яйцом страну бесплатно
17:42:08 26-12-2023
Когда до нас очередь дойдёт?
18:51:35 26-12-2023
Много яиц вредно кушать - особенно пенсионерам.Индексация пенсии 7,5 % , а инфляция ( как по меркам Набиулиной с ее процентной ставкой сбера и по возрастанию ипотечных процентов ) так получится все 15 - 17 %..Однако.
19:27:37 26-12-2023
Сейчас их каждого оштрафуют на 500 рублей. И правильно сделают.
09:42:04 27-12-2023
Гость (19:27:37 26-12-2023) Сейчас их каждого оштрафуют на 500 рублей. И правильно сдела... наивные!
12:25:13 27-12-2023
А у нас??? 140-180р