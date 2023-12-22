Стало известно, какие продукты сильнее подорожали перед Новым годом на Алтае

При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах

22 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сильнее всего за минувший месяц в Сибири, в том числе и в Алтайском крае, выросли цены на яйца (+50%), овощи (на 27,4%) и мясо (12%). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В списке наиболее подорожавших продуктов также оказались мука и сахар – цена на них выросла на 8% и 7% соответственно.

Эксперты связывают подорожание как с ослаблением рубля, так и с высокой активностью потребителей. Свое влияние оказали и возросшие издержки производителей и поставщиков: животноводы увеличили расходы на закупку кормовой базы, а переработчики молока и мяса – на обслуживание импортного оборудования.

При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах, – на 0,46 п.п., до 8,44%. Лидером оказалась Новосибирская область – там цены выросли на 1,65 п.п., до 8,15%.