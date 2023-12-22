Стало известно, какие продукты сильнее подорожали перед Новым годом на Алтае
При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах
22 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
Сильнее всего за минувший месяц в Сибири, в том числе и в Алтайском крае, выросли цены на яйца (+50%), овощи (на 27,4%) и мясо (12%). Об этом сообщает "Коммерсантъ".
В списке наиболее подорожавших продуктов также оказались мука и сахар – цена на них выросла на 8% и 7% соответственно.
Эксперты связывают подорожание как с ослаблением рубля, так и с высокой активностью потребителей. Свое влияние оказали и возросшие издержки производителей и поставщиков: животноводы увеличили расходы на закупку кормовой базы, а переработчики молока и мяса – на обслуживание импортного оборудования.
При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах, – на 0,46 п.п., до 8,44%. Лидером оказалась Новосибирская область – там цены выросли на 1,65 п.п., до 8,15%.
12:30:36 22-12-2023
Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?
12:34:56 22-12-2023
Жора (12:30:36 22-12-2023) Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?... Именно.Подскочила потребность жрать яйца, муку,сахар,овощи, мясо в гораздо больших количествах.А вы о чём подумали?
13:03:44 22-12-2023
Жора (12:30:36 22-12-2023) Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?... Жора! Отличный комментарий! Я в восторге.И правда, жрать что ли они каждый день хотят, эти людишки без совести без стыда!
15:33:19 23-12-2023
Гость. (13:03:44 22-12-2023) Жора! Отличный комментарий! Я в восторге.И правда, жрать что... Путин же обещал узнать у министра сельского хозяйства что у него там с яйцами! Но они стали почему-то ещё дороже.
17:14:50 22-12-2023
Кому стало известно? Мы это знаем не первый день.