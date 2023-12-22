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Стало известно, какие продукты сильнее подорожали перед Новым годом на Алтае

При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах

22 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сильнее всего за минувший месяц в Сибири, в том числе и в Алтайском крае, выросли цены на яйца (+50%), овощи (на 27,4%) и мясо (12%). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В списке наиболее подорожавших продуктов также оказались мука и сахар – цена на них выросла на 8% и 7% соответственно.

Эксперты связывают подорожание как с ослаблением рубля, так и с высокой активностью потребителей. Свое влияние оказали и возросшие издержки производителей и поставщиков: животноводы увеличили расходы на закупку кормовой базы, а переработчики молока и мяса – на обслуживание импортного оборудования.

При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах, – на 0,46 п.п., до 8,44%. Лидером оказалась Новосибирская область – там цены выросли на 1,65 п.п., до 8,15%.

Экономика Алтайский край

Комментарии 5

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Жора

12:30:36 22-12-2023

Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?

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Гость

12:34:56 22-12-2023

Жора (12:30:36 22-12-2023) Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?... Именно.Подскочила потребность жрать яйца, муку,сахар,овощи, мясо в гораздо больших количествах.А вы о чём подумали?

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Гость.

13:03:44 22-12-2023

Жора (12:30:36 22-12-2023) Высокая активность потребителей. Жрать хотят что ли?... Жора! Отличный комментарий! Я в восторге.И правда, жрать что ли они каждый день хотят, эти людишки без совести без стыда!

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Славян

15:33:19 23-12-2023

Гость. (13:03:44 22-12-2023) Жора! Отличный комментарий! Я в восторге.И правда, жрать что... Путин же обещал узнать у министра сельского хозяйства что у него там с яйцами! Но они стали почему-то ещё дороже.

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Гость

17:14:50 22-12-2023

Кому стало известно? Мы это знаем не первый день.

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