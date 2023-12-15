ФАС возбудила дела против производителей яиц в России
Возможен картельный сговор
15 декабря 2023, 22:25, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, крымское управление службы выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября этого года они повысили стоимость яиц до 94%. В Кировской области управление обнаружило повышение цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятскополянской птицефабрики". Там с июня по октябрь рост составил до 60%.
Дело возбуждено по признакам возможного картельного сговора. Ведомством изучается обоснованность повышения. В случае если проверка покажет наличие нарушений, компаниям грозят оборотные штрафы.
22:55:22 15-12-2023
Ничего не обнаружат. У любой бухгалтерии два+два может быть три или пять..
23:10:12 15-12-2023
Штрафы не надо. Нужны расстрелы.
12:00:47 16-12-2023
Гость (23:10:12 15-12-2023) Штрафы не надо. Нужны расстрелы.... Товарищ! Так можно всю постсоветскую Россию расстрелять - один останешься.
23:04:23 16-12-2023
Гость (23:10:12 15-12-2023) Штрафы не надо. Нужны расстрелы.... Опять этот ненормальный... застрелись уже себя сам, раз так тебя тянет на это.
11:46:41 17-12-2023
Гость (23:10:12 15-12-2023) Штрафы не надо. Нужны расстрелы.... санкции, которые начинают потихоньку набирать обороты, хочешь расстрелять или кого?
00:50:58 16-12-2023
Да нет там никаких нарушений, все дорожает корма и т.д., естественно растет и себестоимость продукта.
07:50:25 16-12-2023
Гость (00:50:58 16-12-2023) Да нет там никаких нарушений, все дорожает корма и т.д., ест... Увелчились продажи яйца в Китай. Искусственный дефицит и рост цен на внутреннем рынке. ФАС пошумит как будто выполняет работы-зарплату надо отрабатывать-цены чуток опустятся и на этом все закончится
08:35:36 16-12-2023
Всё правительство , очнулись. Наяву узнали цены самого простого продукта. Нашим куры несут золотые яйца)))
12:03:52 16-12-2023
гость (08:35:36 16-12-2023) Всё правительство , очнулись. Наяву узнали цены самого прост... России - страна, где сказки о золотых яйцах сбываются.
10:06:23 16-12-2023
"против производителей яиц" - всех их в гриль.
14:37:13 16-12-2023
Придержать товар,а потом повысить цены. Этому торгаши еще в начале 90-х научились.
16:25:19 16-12-2023
А почему ФАС не возбудили дела при повышении цен на ГСМ в августе-октябре во время уборки??? ...а "яйца" слабые)))
21:44:34 16-12-2023
Гость (16:25:19 16-12-2023) А почему ФАС не возбудили дела при повышении цен на ГСМ в ав... ФАС возбудило дело против производителей яиц. А кто яйца производит -куры Выходит против кур А виновный будет петух
11:13:59 17-12-2023
Да что вы волнуетесь !!! Были ножки Буша, будут яйца Эрдогана. ВВП дал поручение.
13:32:25 17-12-2023
Сидели ждали команды?