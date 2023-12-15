ФАС возбудила дела против производителей яиц в России

Возможен картельный сговор

15 декабря 2023, 22:25, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дела против четырех производителей куриных яиц из-за роста цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, крымское управление службы выявило повышение цен на куриные яйца компаниями "Партизан" и СП "Октябрьское". С сентября этого года они повысили стоимость яиц до 94%. В Кировской области управление обнаружило повышение цен со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятскополянской птицефабрики". Там с июня по октябрь рост составил до 60%.

Дело возбуждено по признакам возможного картельного сговора. Ведомством изучается обоснованность повышения. В случае если проверка покажет наличие нарушений, компаниям грозят оборотные штрафы.