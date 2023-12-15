Володин назвал ответственных в Госдуме за цены на яйца
Он отметил, что за вопросы цен, состояния потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета
15 декабря 2023, 18:36, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал фракцию КПРФ в Думе ответственной за стоимость яиц, поскольку ключевой комитет – по аграрным вопросам – возглавляет депутат от КПРФ Владимир Кашин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ", – сказал Володин.Он отметил, что за вопросы цен, состояния потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета – комитет по вопросам торговли, комитет по вопросам экономической политики, а также комитет по аграрным вопросам.
"У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", – заключил он.
19:07:40 15-12-2023
"обсценная лексика".....
20:57:16 15-12-2023
прочитала взял за яйца
21:14:06 15-12-2023
Ну что,перед выборами красиво опустить конкурента,это даже не грех,а смертный грех,и для нас-явно ценник не упадет,а если и упадет,то совсем на чуть-чуть
21:59:47 15-12-2023
"будут отвечать" - сейчас бардак и некому ответить? Будут, а может и не будут. Комитеты - это группы нет персональной ответственности. Дума законодательный, а не исполнительный орган - вводят в заблуждение, своей неполноценной компетентностью альтернативно одаренный электорат.
00:52:58 16-12-2023
Яйца стали проблемой номер один, все цены растут и нормуль, но яйца на это не имеют право.)))
09:24:13 16-12-2023
Гость (00:52:58 16-12-2023) Яйца стали проблемой номер один, все цены растут и нормуль, ... Недавно такая же борьба за сахар была.Но народ проиграл.Цены все-равно увеличились, хоть целый совмин ими занимался.В 2021 г. средняя цена 1 кг по России была 58 руб. с копейками.Сейчас 66 руб. НО это ещё терпимо,т.к. много сахара употреблять вредно. А вот яйца - продукт первой необходимости.Вчера зашел в Магнит.Стоимость яиц более 100 руб., кроме яиц С2, но по величине они чуть больше куропачьих.Одним словом, капитализм в действии.
14:55:55 16-12-2023
яйца нужны только для одного - БоллсБастинг