Володин назвал ответственных в Госдуме за цены на яйца

Он отметил, что за вопросы цен, состояния потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета

15 декабря 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал фракцию КПРФ в Думе ответственной за стоимость яиц, поскольку ключевой комитет – по аграрным вопросам – возглавляет депутат от КПРФ Владимир Кашин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ", – сказал Володин.Он отметил, что за вопросы цен, состояния потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета – комитет по вопросам торговли, комитет по вопросам экономической политики, а также комитет по аграрным вопросам.

"У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому если кому-то что-то жмет, решение будем принимать", – заключил он.