ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах
В среднем она составляет 60%, но местами доходит и до 100%
11 октября 2024, 10:02, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом ТАСС заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.
По словам Шаскольского, средняя наценка на хлеб в магазинах составляет 60%, а местами доходит до 100%.
"Есть наценки и 5, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%", – сказал глава ФАС.
Он добавил, что это большой показатель и ведомство работает в данном направлении.
В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".
10:24:23 11-10-2024
А Куда из магазинов делось молоко? Уже три дня практически на прилавках марийки и магнита веером не купить молока.
10:31:03 11-10-2024
Гость (10:24:23 11-10-2024) А Куда из магазинов делось молоко? Уже три дня практически н... травка не зеленеет.
солнышко не блестит.
белые мухи
по небу скоро полетят.
молоко улетело в теплые края
10:32:57 11-10-2024
Гость (10:24:23 11-10-2024) А Куда из магазинов делось молоко? Уже три дня практически н... А опять доходы у населения повысились,решили теперь на молоко перейти.
10:29:29 11-10-2024
Пальмовое масло закончилось, а коров не подвезли, съели давно и под нож пустили.
10:37:48 11-10-2024
Что то наблюдаю ,что видно позднее зажигание в ФАС.Спят,спят,а потом вдруг опрокинутся и снова в спячку.Уже сколько времени прошло с той наценки.
11:07:27 11-10-2024
А как масло сливочное подорожало!!!! 180гр самое дешевое 180р
11:34:27 11-10-2024
Цена на хлеб стала сильно удивлять. А на масло - сильно возмущать. Поговорка "на хлеб с маслом хватает" стала неактуальна.
11:49:34 11-10-2024
Я уже года 2 назад заметил, что хлебушек нифига не дешевый
14:08:27 11-10-2024
хватит пудрить извилины, много вы хлеба едите-то.
мяса вон по статистике к 100 кг в год на челика - это ж по 300 гр в день, хлеб-то просто не влезет!
15:48:49 11-10-2024
Мусик (14:08:27 11-10-2024) хватит пудрить извилины, много вы хлеба едите-то.мяса во... Мусик-пусик,кто верит официальной статистике?Там много чего есть ,да не про нашу честь.Страна которая бесплатно отправляет зерно в другие страны ,взвинчивает цены на хлеб для своего населения.Это как понимать?На всё взвинтили цены ,не до чего докупиться ,во достижение.
19:22:55 11-10-2024
я хлеб не ем - вообще пофигу)))