ФАС выявила большие наценки на хлеб в российских магазинах

В среднем она составляет 60%, но местами доходит и до 100%

11 октября 2024, 10:02, ИА Амител

Хлеб / Фото: pxhere.com/ru/photo/37794

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом ТАСС заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.

По словам Шаскольского, средняя наценка на хлеб в магазинах составляет 60%, а местами доходит до 100%.

"Есть наценки и 5, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%", – сказал глава ФАС.

Он добавил, что это большой показатель и ведомство работает в данном направлении.

В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".