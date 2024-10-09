Алтайский край и еще четыре региона Сибири призвали ввести межрегиональный режим ЧС

Это позволит аграриям добиться федеральной поддержки

09 октября 2024, 14:58, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: Clare Tallamy / unsplash.com

Губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о введении режима ЧС межрегионального уровня. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов.

"В сотрудничестве с Алтайским краем, Омской областью, Томской областью, Кемеровской областью мы это отработали. Объективно встала необходимость введения режима ЧС межрегионального характера. С такими просьбами губернаторы обратились в адрес Минсельхоза России", – сказал Шинделов.

По его словам, введение такого уровня ЧС позволит аграриям рассчитывать на федеральную поддержку. Только в Новосибирской области Минсельхоз предварительно оценил ущерб сельхозпроизводителям на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым рассказал, что, несмотря на введенный режим ЧС, намолочено более 4,5 млн тонн зерна. Он подтвердил, что в регионе удастся выполнить план по урожаю, даже в непростых погодных условиях.

Как рассказали amic.ru аграрии, введение режима ЧС дает возможность получить компенсацию по страховке, но только при условии, что урожай ниже прошлых пяти лет.