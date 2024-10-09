Алтайский край и еще четыре региона Сибири призвали ввести межрегиональный режим ЧС
Это позволит аграриям добиться федеральной поддержки
09 октября 2024, 14:58, ИА Амител
Губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о введении режима ЧС межрегионального уровня. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов.
"В сотрудничестве с Алтайским краем, Омской областью, Томской областью, Кемеровской областью мы это отработали. Объективно встала необходимость введения режима ЧС межрегионального характера. С такими просьбами губернаторы обратились в адрес Минсельхоза России", – сказал Шинделов.
По его словам, введение такого уровня ЧС позволит аграриям рассчитывать на федеральную поддержку. Только в Новосибирской области Минсельхоз предварительно оценил ущерб сельхозпроизводителям на сумму более 1 млрд рублей.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым рассказал, что, несмотря на введенный режим ЧС, намолочено более 4,5 млн тонн зерна. Он подтвердил, что в регионе удастся выполнить план по урожаю, даже в непростых погодных условиях.
Как рассказали amic.ru аграрии, введение режима ЧС дает возможность получить компенсацию по страховке, но только при условии, что урожай ниже прошлых пяти лет.
15:04:05 09-10-2024
Какую им ещё нужно погоду?
Середина октября ни дождей ни снега. Лето стоит.
16:13:57 09-10-2024
Гость (15:04:05 09-10-2024) Какую им ещё нужно погоду?Середина октября ни дождей ни... тоже этот вопрос возник. в сентябре еще писать начали, там вообще 20+ стояло и сухо.
16:02:09 09-10-2024
перечитал раз 7 ставтью - режим чс вслдствие чего, потому что - что ?
Зачем - как раз вопросов нет, денежка нужна
18:55:58 09-10-2024
Гость (16:02:09 09-10-2024) перечитал раз 7 ставтью - режим чс вслдствие чего, потому ч... Потому, что каждый суслик агроном, вам не понять. Вы ведь не работаете в сельском хозяйстве.
17:52:05 09-10-2024
из за погоды зерна получилось 80 % фуражного и 20 % продовольственного. Катастрофа. Как правило наоборот должно быть
18:05:17 09-10-2024
Гость (17:52:05 09-10-2024) из за погоды зерна получилось 80 % фуражного и 20 % продовол... Это откуда в твоем воспаленном рассудке это появилось?
14:13:46 10-10-2024
Гость (18:05:17 09-10-2024) Это откуда в твоем воспаленном рассудке это появилось?... Это не в воспаленном рассудке появилось, это реальная обстановка. Если вы не связаны с сельским хозяйством, то не умничайте. Про какую сухую погоду вы говорите? Дождями замыло все, что можно. Вымыло клейковину из пшеницы, потемнел овес и стал фуражным, не смогли из-за дождей убрать горох. Гречиху убирали по сухому-это правда. А вот все остальное...И режим ЧС не дал нам никакой помощи ВООБЩЕ. Это не работает в нашей стране, все только на бумаге.