НОВОСТИЭкономика

Алтайский край и еще четыре региона Сибири призвали ввести межрегиональный режим ЧС

Это позволит аграриям добиться федеральной поддержки

09 октября 2024, 14:58, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: Clare Tallamy / unsplash.com
Уборочная кампания / Фото: Clare Tallamy / unsplash.com

Губернаторы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о введении режима ЧС межрегионального уровня. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе заседания комитета Заксобрания Новосибирской области заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов.

"В сотрудничестве с Алтайским краем, Омской областью, Томской областью, Кемеровской областью мы это отработали. Объективно встала необходимость введения режима ЧС межрегионального характера. С такими просьбами губернаторы обратились в адрес Минсельхоза России", – сказал Шинделов.

По его словам, введение такого уровня ЧС позволит аграриям рассчитывать на федеральную поддержку. Только в Новосибирской области Минсельхоз предварительно оценил ущерб сельхозпроизводителям на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым рассказал, что, несмотря на введенный режим ЧС, намолочено более 4,5 млн тонн зерна. Он подтвердил, что в регионе удастся выполнить план по урожаю, даже в непростых погодных условиях.

Как рассказали amic.ru аграрии, введение режима ЧС дает возможность получить компенсацию по страховке, но только при условии, что урожай ниже прошлых пяти лет.

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае вводят режим ЧС из-за ситуации со сбором урожая

Решение приняла краевая комиссия под руководством Томенко
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Новосибирская область сельское хозяйство Кемеровская область омская область томская область Чрезвычайная ситуация

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:04:05 09-10-2024

Какую им ещё нужно погоду?
Середина октября ни дождей ни снега. Лето стоит.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:13:57 09-10-2024

Гость (15:04:05 09-10-2024) Какую им ещё нужно погоду?Середина октября ни дождей ни... тоже этот вопрос возник. в сентябре еще писать начали, там вообще 20+ стояло и сухо.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:09 09-10-2024

перечитал раз 7 ставтью - режим чс вслдствие чего, потому что - что ?

Зачем - как раз вопросов нет, денежка нужна

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:55:58 09-10-2024

Гость (16:02:09 09-10-2024) перечитал раз 7 ставтью - режим чс вслдствие чего, потому ч... Потому, что каждый суслик агроном, вам не понять. Вы ведь не работаете в сельском хозяйстве.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:05 09-10-2024

из за погоды зерна получилось 80 % фуражного и 20 % продовольственного. Катастрофа. Как правило наоборот должно быть

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:17 09-10-2024

Гость (17:52:05 09-10-2024) из за погоды зерна получилось 80 % фуражного и 20 % продовол... Это откуда в твоем воспаленном рассудке это появилось?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТь

14:13:46 10-10-2024

Гость (18:05:17 09-10-2024) Это откуда в твоем воспаленном рассудке это появилось?... Это не в воспаленном рассудке появилось, это реальная обстановка. Если вы не связаны с сельским хозяйством, то не умничайте. Про какую сухую погоду вы говорите? Дождями замыло все, что можно. Вымыло клейковину из пшеницы, потемнел овес и стал фуражным, не смогли из-за дождей убрать горох. Гречиху убирали по сухому-это правда. А вот все остальное...И режим ЧС не дал нам никакой помощи ВООБЩЕ. Это не работает в нашей стране, все только на бумаге.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров