Фасад многоэтажки рухнул на припаркованную машину в Барнауле
Огромная часть кирпичей обвалилась на тротуар и на дорогу
12 сентября 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул, Прокуратура Алтайского края
Огромный кусок фасада обвалился с многоэтажного дома в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Кирпичи упали на тротуар и проезжую часть с дома по адресу Павловский тракт, 126. Единственная припаркованная с этой стороны машина получила повреждения.
В прокуратуре отметили, что кирпичная кладка отвалилась с третьего по 11 этажи. Ведомство начало проверку по данному факту, будут оцениваться действия управляющей компании.
00:08:36 13-09-2023
Ну вот и новострой уже посыпался, а все сносят наш старый фонд, который стоит и будет стоять ещё долго, если сделать кап ремонт.
04:23:54 13-09-2023
Водитель сам себя наказал. Запрещается парковать автомобиль на расстоянии ближе 10 метров от жилого дома.
08:14:14 13-09-2023
Это не управляшка виновата. Это криворукие "каменщики", не умеющие работать с красным облицовочным кирпичом, виноваты. И тупая русская привычка делать утопленную расшивку кирпича. Влага попадает в шов между кирпичами, оттуда- в пустоты кирпича, пару раз замёрзла-размёрзла- кирпич порвало. Вот и снизошёл на людей кирпичный дождь. Кстати, таких неправильных швов в Барнауле ровно 100%. Пустотный кирпич надо класть со швом заподлицо, либо выступающим за плоскость кирпича. И кладочник использовать специальный, а не "песок с цементом"...
12:19:21 13-09-2023
Гость (08:14:14 13-09-2023) Это не управляшка виновата. Это криворукие "каменщики", не у... Где логика? Если неправильных швов в Барнауле 100%, а отвалился только этот, то может дело все-таки не в швах?