Фасад многоэтажки рухнул на припаркованную машину в Барнауле

Огромная часть кирпичей обвалилась на тротуар и на дорогу

12 сентября 2023, 21:35, ИА Амител









Фото: Инцидент Барнаул, Прокуратура Алтайского края

Огромный кусок фасада обвалился с многоэтажного дома в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Кирпичи упали на тротуар и проезжую часть с дома по адресу Павловский тракт, 126. Единственная припаркованная с этой стороны машина получила повреждения.

В прокуратуре отметили, что кирпичная кладка отвалилась с третьего по 11 этажи. Ведомство начало проверку по данному факту, будут оцениваться действия управляющей компании.