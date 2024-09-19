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Фасад музея ГМИЛИКА продолжают ремонтировать в Барнауле

Завершить работы планируют в конце сентября

19 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Ремонт фасада музея / Фото: gmilika22.ru

В Барнауле продолжают ремонтировать фасад Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, подрядчика на ремонт фасада музея ГМИЛИКА, который находится на ул. Льва Толстого, 2, нашли в августе.

Подрядчик должен обновить штукатурку, заделать швы между кирпичей, ошпатлевать и покрасить стены. Также необходимо отремонтировать водосточную систему.

"Фасад обновится, но сохранит свой исторический облик, и очевидно, что музей, пользующийся популярностью у горожан и гостей нашего края, будет радовать своих посетителей не только разнообразными экспозициями и историко-экологической тропой на усадьбе, но и внешней отделкой здания", – отметили в музее.

Завершить работы планируют до конца сентября. Сам музей работает в обычном режиме.

Барнаул культура недвижимость

Комментарии 4

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Гость

14:51:23 19-09-2024

А художественный музей строят, да?!

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Musik

15:14:37 19-09-2024

2,6! Млн!! Рублей!!!
Курицам на смех

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Гость

16:21:08 19-09-2024

Гмилика, Гржмелика и Вахмурки

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Гость

10:52:32 20-09-2024

там классный внутри ! с иголочки, качественный, Вчера там гуляли 35-летие музея. Многие Лета!

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