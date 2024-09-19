Фасад музея ГМИЛИКА продолжают ремонтировать в Барнауле
Завершить работы планируют в конце сентября
19 сентября 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле продолжают ремонтировать фасад Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, пишет пресс-служба мэрии.
Напомним, подрядчика на ремонт фасада музея ГМИЛИКА, который находится на ул. Льва Толстого, 2, нашли в августе.
Подрядчик должен обновить штукатурку, заделать швы между кирпичей, ошпатлевать и покрасить стены. Также необходимо отремонтировать водосточную систему.
"Фасад обновится, но сохранит свой исторический облик, и очевидно, что музей, пользующийся популярностью у горожан и гостей нашего края, будет радовать своих посетителей не только разнообразными экспозициями и историко-экологической тропой на усадьбе, но и внешней отделкой здания", – отметили в музее.
Завершить работы планируют до конца сентября. Сам музей работает в обычном режиме.
14:51:23 19-09-2024
А художественный музей строят, да?!
15:14:37 19-09-2024
2,6! Млн!! Рублей!!!
Курицам на смех
16:21:08 19-09-2024
Гмилика, Гржмелика и Вахмурки
10:52:32 20-09-2024
там классный внутри ! с иголочки, качественный, Вчера там гуляли 35-летие музея. Многие Лета!