Фасад музея ГМИЛИКА продолжают ремонтировать в Барнауле

Завершить работы планируют в конце сентября

19 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Ремонт фасада музея / Фото: gmilika22.ru

В Барнауле продолжают ремонтировать фасад Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, подрядчика на ремонт фасада музея ГМИЛИКА, который находится на ул. Льва Толстого, 2, нашли в августе.

Подрядчик должен обновить штукатурку, заделать швы между кирпичей, ошпатлевать и покрасить стены. Также необходимо отремонтировать водосточную систему.

"Фасад обновится, но сохранит свой исторический облик, и очевидно, что музей, пользующийся популярностью у горожан и гостей нашего края, будет радовать своих посетителей не только разнообразными экспозициями и историко-экологической тропой на усадьбе, но и внешней отделкой здания", – отметили в музее.

Завершить работы планируют до конца сентября. Сам музей работает в обычном режиме.