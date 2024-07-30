Здание музея ГМИЛИКА хотят отремонтировать в Барнауле за 2,6 млн рублей

Работы подрядчик должен будет завершить к 20 сентября

30 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Здание музея ГМИЛИКА на ул. Льва Толстого, 2 / Фото: 2gis.ru

Текущий ремонт фасада проведут в здании Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая на ул. Льва Толстого, 2, которое является объектом культурного наследия регионального значения. На работы учреждение готово потратить максимум 2,6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 26 июля. Желающие смогут подавать заявки до 7 августа. Итоги лота подведут 9 августа 2024 года.

Работы нужно закончить не позднее 20 сентября 2024 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В документации сказано, что проектом предполагается ремонт крыши и фасада, а также внутренних помещений музея. Также планируется переборка лицевой кирпичной кладки. При этом указано, что работы не повлияют на конструктивные и другие характеристики объекта культурного наследия.

Отметим, что здание усадьбы на ул. Льва Толстого, 2, было построено в начале XIX века, она принадлежала томскому дворянину и золотопромышленнику Эпиктету Павловичу Оларовскому. Кроме дома, на территории были беседка, часовня и сад. В начале XX века в здании размещался Барнаульский окружной суд. При пожаре 1917 года усадьба сильно пострадала и не использовалась. С 1940-х до 1991 года там располагался Алтайский краевой суд, а в 1992 году в усадьбе открылся Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, который находится там до сих пор.

Напомним, что ранее власти Барнаула два раза пытались найти компанию, которая отремонтирует выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111, за 17,4 млн рублей. Мэрия планировала, что подрядчик завершит работы до 15 августа 2024 года. Там намеревались отремонтировать выставочные залы и кабинеты, сделать освещение подвалов и лестничных клеток, обновить системы водоснабжения, канализации, тепловентиляции в подвале, сети электроснабжения и так далее. Оба раза заявки на закупку никто не подал и аукцион сорвался.

Кроме того, барнаульские власти хотят достроить и многострадальный Художественный музей на пр. Ленина, 88. До 31 июля идет поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции здания. На это мэрия готова потратить 11,5 млн рублей.