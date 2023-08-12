Федеральные трассы на Алтае планируют обустроить "лежачими полицейскими"
Это необходимо для снижения аварийности в регионе
12 августа 2023, 08:10, ИА Амител
Федеральные трассы в Алтайском крае в ближайшем будущем могут оборудовать искусственными дорожными неровностями. Сделать это планируют для борьбы с аварийностью, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.
По его словам, сейчас на федеральных трассах нет возможности по закону устанавливать "лежачих полицейских". Однако на уровне правительства страны рассматривают возможность разрешить делать неровности на федеральных скоростных трассах в пределах населенных пунктов.
Кроме того, в настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводится новый термин "средняя скорость движения" с соответствующими требованиями и штрафами за их невыполнение. Практика замера средней скорости движения автомобилей и штрафов за ее превышение была отменена два года назад решением ГИБДД. В обновленных правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства". Она будет рассчитываться отношением длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, за которое автомобиль проехал расстояние. Если камера одновременно зафиксировала превышение мгновенной и средней скорости, штраф будет за какое-то одно нарушение.
Отметим, за первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек.
08:35:35 12-08-2023
Это не поможет.
08:40:49 12-08-2023
Ишшо больше аварий будет. Спотыкач об неровности
08:52:06 12-08-2023
Нужно сидячих-полицейских повыгонять из офисов и заставить трудится.
09:12:51 12-08-2023
Зачем на Петра Сухова установили лежачих ЗА пешеходными переходами?
10:58:29 12-08-2023
Вначале Тонары самоуничтожаться на них будут. Зато после этого на дорогах станет спокойнее и безопаснее
11:24:50 12-08-2023
чё, стоячих уже не хватает?! ездил накануне в новосиб... сколько камер на трассе!? нет не так. вот так - СКОЛЬКО КАМЕР!!!??? понатыкали... через каждые 3 км!.. воистину цифровой концлагерь!? тперь ещё холмиков поперёк дороги наделают... КАПЕЦ!
11:31:43 12-08-2023
аварийность из-за узких дорог! лезут на обгон, вот и попадают! было бы 4 полосы по 2 в каждую сторону? ну или хотя бы 3 полосы с чередованием по 2 и 1, по километру в одну сторону, а затем в другую? гораздо бы меньше лезли на встречку.
09:41:54 13-08-2023
Гость (11:31:43 12-08-2023) аварийность из-за узких дорог! лезут на обгон, вот и попадаю... Да давай по 10 полос в каждую сторону, и в каждую захудалую деревню. Вот же дебилы здесь собрались…. А ПДД соблюдать тебе религия не велит?
12:58:50 12-08-2023
Да лучше бы в городе оборудовали побольше этих средств безопасности. Простой пример. Проезд от пр-та Ленина до магазина "Арсенал". На въезде стоит знак "Жилая зона", "Движение без остановки запрещено", присутствует пешеходный переход. Но машины летят, не снижая скорости. На "Стопе" никто не останавливается (и не только тут). На пешеходном переходе пешеходов не пропускают. Не смотря на то, что стоит знак "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" - машины стоят, при чем порой даже на самом переходе. Это же "Золотое дно" для городского бюджета. На одних штрафах можно бюджет из дефицитного в профицитный сделать.
15:14:52 12-08-2023
"неровности на федеральных скоростных трассах" ничего не смущает ?
02:00:49 13-08-2023
Я согласен, при условии увеличения максимальной скорости до 120км/ч на федеральных трассах. Во сем мире стараются увеличить пропускную способность дорог, а у нас .....
11:56:19 15-08-2023
"...неровности на федеральных скоростных трассах..." Определитесь уже, скоростные вы делаете трассы или нет