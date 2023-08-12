НОВОСТИОбщество

Федеральные трассы на Алтае планируют обустроить "лежачими полицейскими"

Это необходимо для снижения аварийности в регионе

12 августа 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Федеральные трассы в Алтайском крае в ближайшем будущем могут оборудовать искусственными дорожными неровностями. Сделать это планируют для борьбы с аварийностью, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

По его словам, сейчас на федеральных трассах нет возможности по закону устанавливать "лежачих полицейских". Однако на уровне правительства страны рассматривают возможность разрешить делать неровности на федеральных скоростных трассах в пределах населенных пунктов.

Кроме того, в настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводится новый термин "средняя скорость движения" с соответствующими требованиями и штрафами за их невыполнение. Практика замера средней скорости движения автомобилей и штрафов за ее превышение была отменена два года назад решением ГИБДД. В обновленных правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства". Она будет рассчитываться отношением длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, за которое автомобиль проехал расстояние. Если камера одновременно зафиксировала превышение мгновенной и средней скорости, штраф будет за какое-то одно нарушение.

Отметим, за первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек.

Фото: amic.ru

"Нужно стремиться к нулю". На дорогах Алтая с начала года погибло больше 100 человек

Об этом рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев
НОВОСТИТранспорт

Транспорт Дороги ГИБДД

Комментарии 12

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Гость

08:35:35 12-08-2023

Это не поможет.

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...

08:40:49 12-08-2023

Ишшо больше аварий будет. Спотыкач об неровности

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Гость

08:52:06 12-08-2023

Нужно сидячих-полицейских повыгонять из офисов и заставить трудится.

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Гость

09:12:51 12-08-2023

Зачем на Петра Сухова установили лежачих ЗА пешеходными переходами?

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Чучмек

10:58:29 12-08-2023

Вначале Тонары самоуничтожаться на них будут. Зато после этого на дорогах станет спокойнее и безопаснее

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Гость

11:24:50 12-08-2023

чё, стоячих уже не хватает?! ездил накануне в новосиб... сколько камер на трассе!? нет не так. вот так - СКОЛЬКО КАМЕР!!!??? понатыкали... через каждые 3 км!.. воистину цифровой концлагерь!? тперь ещё холмиков поперёк дороги наделают... КАПЕЦ!

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Гость

11:31:43 12-08-2023

аварийность из-за узких дорог! лезут на обгон, вот и попадают! было бы 4 полосы по 2 в каждую сторону? ну или хотя бы 3 полосы с чередованием по 2 и 1, по километру в одну сторону, а затем в другую? гораздо бы меньше лезли на встречку.

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Гость

09:41:54 13-08-2023

Гость (11:31:43 12-08-2023) аварийность из-за узких дорог! лезут на обгон, вот и попадаю... Да давай по 10 полос в каждую сторону, и в каждую захудалую деревню. Вот же дебилы здесь собрались…. А ПДД соблюдать тебе религия не велит?

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Гость

12:58:50 12-08-2023

Да лучше бы в городе оборудовали побольше этих средств безопасности. Простой пример. Проезд от пр-та Ленина до магазина "Арсенал". На въезде стоит знак "Жилая зона", "Движение без остановки запрещено", присутствует пешеходный переход. Но машины летят, не снижая скорости. На "Стопе" никто не останавливается (и не только тут). На пешеходном переходе пешеходов не пропускают. Не смотря на то, что стоит знак "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" - машины стоят, при чем порой даже на самом переходе. Это же "Золотое дно" для городского бюджета. На одних штрафах можно бюджет из дефицитного в профицитный сделать.

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Олег

15:14:52 12-08-2023

"неровности на федеральных скоростных трассах" ничего не смущает ?

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Гость

02:00:49 13-08-2023

Я согласен, при условии увеличения максимальной скорости до 120км/ч на федеральных трассах. Во сем мире стараются увеличить пропускную способность дорог, а у нас .....

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Гость

11:56:19 15-08-2023

"...неровности на федеральных скоростных трассах..." Определитесь уже, скоростные вы делаете трассы или нет

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