Федеральные трассы на Алтае планируют обустроить "лежачими полицейскими"

Это необходимо для снижения аварийности в регионе

12 августа 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Федеральные трассы в Алтайском крае в ближайшем будущем могут оборудовать искусственными дорожными неровностями. Сделать это планируют для борьбы с аварийностью, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

По его словам, сейчас на федеральных трассах нет возможности по закону устанавливать "лежачих полицейских". Однако на уровне правительства страны рассматривают возможность разрешить делать неровности на федеральных скоростных трассах в пределах населенных пунктов.

Кроме того, в настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводится новый термин "средняя скорость движения" с соответствующими требованиями и штрафами за их невыполнение. Практика замера средней скорости движения автомобилей и штрафов за ее превышение была отменена два года назад решением ГИБДД. В обновленных правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства". Она будет рассчитываться отношением длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, за которое автомобиль проехал расстояние. Если камера одновременно зафиксировала превышение мгновенной и средней скорости, штраф будет за какое-то одно нарушение.

Отметим, за первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек.