"Нужно стремиться к нулю". На дорогах Алтая с начала года погибло больше 100 человек

Об этом рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев

10 августа 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

За первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек. Такую неутешительную статистику во время пресс-конференции 9 августа привел начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

В целом в этом году все показатели, связанные с причинами ДТП, в Алтайском крае снижаются. Особенно травматизм и смертность среди детей. Примерно на 26% стало меньше ДТП с участием нетрезвых водителей. В этом году они стали причиной 101 аварии. По традиции основными поводами для аварий являются нарушение скоростного режима, а также выезд на встречную полосу.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал журналистам, что в прошлом году на дорогах погибло около 260 человек, что является рекордом за многие годы. Прежде всего, это связано с возросшим трафиком и массовой автомобилизацией населения. Многие водители нарушают элементарные правила поведения на дороге, превышая скорость даже на щебеночной дороге. В результате автомобили опрокидываются, что приводит к жертвам. Также в этом году фиксируют много ДТП, которые было сложно спрогнозировать. В качестве примера министр привел историю, когда пешеход шел по тротуару вдоль трассы, а в него врезался на огромной скорости грузовик. В итоге пешеход умер.

Отметим, что задача Алтайского края – к концу 2024 года снизить аварийность на дорогах до четырех человек на 100 тысяч. Такую задачу регионам поставил президент. В 2023 году, чтобы выполнить требования указа, необходимо не допустить более 203 погибших человек на дорогах региона. По словам Антона Воронова, сделать это вполне реально. В частности, установят дополнительно около 50 комплексов фото- и видеофиксации нарушений, что мотивирует водителей сбавлять скорость.