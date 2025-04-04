"Федералы" оценили. Руководитель SMM-редакции amic.ru выступила на "Вместе медиа. Контент"

Проект Марии Петренко по внедрению чат-ботов в Telegram-каналы получил признание у региональных и федеральных СМИ

04 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

3 апреля руководитель SMM-редакции amic.ru Мария Петренко выступила спикером на ежегодной конференции "Вместе медиа. Контент" в Санкт-Петербурге. Она представила участникам проект "Как СМИ привлекать и удерживать аудиторию с помощью чат-ботов в Telegram".

"Мы внедрили чат-боты в работу SMM-редакции amic.ru относительно недавно. Но инструмент очень быстро продемонстрировал свою эффективность – наша команда решает с помощью чат-бота множество бизнес-задач. Кроме того, это еще один – и очень эффективный – инструмент маркетинга. Нам он помогает распространять контент, поддерживать лояльность аудитории и собирать аналитику. Один из самых успешных кейсов – чат-бот "Пошли сходим" – современная афиша мероприятий в Барнауле и крае", – поделилась руководитель SMM-редакции.

Проект получил высокую оценку не только от представителей региональной прессы, но и от "федералов".

"Задумывая формат, мы и не ожидали, что он станет таким востребованным. Приятно и ценно осознавать, что работу нашей команды высоко оценивают федеральные СМИ и коллеги из других регионов. Мы стремимся держать высокопрофессиональный уровень и намерены достичь еще больших высот и результатов", – заключила Мария Петренко.

В ближайшее время Telegram-канал amic.ru начнет сотрудничество с каналами крупнейших федеральных СМИ.