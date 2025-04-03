Руководитель SMM-редакции amic.ru выступит на конференции "Вместе медиа. Контент" 3 апреля

В качестве спикера Мария Петренко расскажет о привлечении аудитории с помощью чат-ботов в Telegram

03 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Конференция "Вместе медиа. Контент" в Санкт-Петербурге / Фото / amic.ru / Мария Петренко

Руководитель SMM-редакции amic.ru Мария Петренко участвует в конференции "Вместе медиа. Контент", которая проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 4 апреля.

В качестве спикера она выступит с лекцией "Как СМИ привлекать и удерживать аудиторию с помощью чат-ботов в Telegram" 3 апреля в 17:35 по московскому времени.

Мария Петренко расскажет, как редакции могут привлекать аудиторию в Telegram-каналы, удерживать внимание их участников и делать спецпроекты с помощью чат-ботов.

"Чат-боты для продвижения СМИ в Telegram – это одно из самых перспективных направлений развития на этой площадке. Очень рада, что организаторы конференции это тоже понимают и пригласили меня поделиться опытом нашей SMM-редакции. Мое выступление чуть позже, пока с удовольствием слушаю экспертов из других СМИ на темы развития региональных редакций, использования искусственного интеллекта в работе и новых источников трафика", – рассказала Петренко.

Конференция "Вместе медиа. Контент" объединяет региональные медиа, для того чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы, а также поделиться кейсами. Ежегодно она собирает более 300 участников и свыше 50 спикеров из разных городов России. Проект "Вместе медиа" сконцентрирован на вопросах контента: продвижения, монетизации и трафика.