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Федорин день. Почему 9 июня нельзя делать уборку в доме?

В этот день следует изменить свои бытовые привычки

09 июня 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Народный праздник Федорин день отмечают в России 9 июня. С какими традициями, запретами и приметами связана дата – в материале amic.ru.

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Что обязательно нужно сделать в Федорин день?

В Федорин день люди на Руси обязательно ставили за печку горшочек с кашей и бросали в нее несколько монеток. Считалось, что такой ритуал приносит прибыль и достаток.

Мужчины в праздник работали в поле, а женщины хлопотали в огороде и готовили еду.

Вечером семьи устраивали ужин – ели картошку, квашеную капусту и свежую зелень.

И, кстати, 9 июня принято ходить в церковь и молиться святой Феодоре. Ее можно попросить о здоровье детей и семейном благополучии.

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Что нельзя делать в Федорин день?

В Федорин день нельзя делать уборку в доме, иначе, считали наши предки, можно "прогнать" из дома удачу.

Также 9 июня нельзя ссориться. В противном случае конфликты могут затянуться надолго.

Кроме того, в праздник запрещено стирать детские вещи и вывешивать их на улицу. По поверьям, это может привести к тому, что ребёнок заболеет.

А ещё в Федорин день взрослым нельзя есть из одной посуды вместе с детьми – мол, иначе те вырастут бесхарактерными.

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Народные приметы 9 июня

  • Днем 9 июня облачно, а к вечеру ясно – значит, будет сухо и жарко.
  • Утром 9 июня выпала обильная роса – к ясному дню.
  • Дождь в Федорин день – осень будет холодной;
  • Лес без ветра шумит – будет гроза.
Фото: pixabay.com

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