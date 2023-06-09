В Федорин день нельзя делать уборку в доме, иначе, считали наши предки, можно "прогнать" из дома удачу.

Также 9 июня нельзя ссориться. В противном случае конфликты могут затянуться надолго.

Кроме того, в праздник запрещено стирать детские вещи и вывешивать их на улицу. По поверьям, это может привести к тому, что ребёнок заболеет.

А ещё в Федорин день взрослым нельзя есть из одной посуды вместе с детьми – мол, иначе те вырастут бесхарактерными.