Федорин день. Почему 9 июня нельзя делать уборку в доме?
В этот день следует изменить свои бытовые привычки
09 июня 2023, 06:28, ИА Амител
Народный праздник Федорин день отмечают в России 9 июня. С какими традициями, запретами и приметами связана дата – в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать в Федорин день?
В Федорин день люди на Руси обязательно ставили за печку горшочек с кашей и бросали в нее несколько монеток. Считалось, что такой ритуал приносит прибыль и достаток.
Мужчины в праздник работали в поле, а женщины хлопотали в огороде и готовили еду.
Вечером семьи устраивали ужин – ели картошку, квашеную капусту и свежую зелень.
И, кстати, 9 июня принято ходить в церковь и молиться святой Феодоре. Ее можно попросить о здоровье детей и семейном благополучии.
Что нельзя делать в Федорин день?
В Федорин день нельзя делать уборку в доме, иначе, считали наши предки, можно "прогнать" из дома удачу.
Также 9 июня нельзя ссориться. В противном случае конфликты могут затянуться надолго.
Кроме того, в праздник запрещено стирать детские вещи и вывешивать их на улицу. По поверьям, это может привести к тому, что ребёнок заболеет.
А ещё в Федорин день взрослым нельзя есть из одной посуды вместе с детьми – мол, иначе те вырастут бесхарактерными.
Народные приметы 9 июня
- Днем 9 июня облачно, а к вечеру ясно – значит, будет сухо и жарко.
- Утром 9 июня выпала обильная роса – к ясному дню.
- Дождь в Федорин день – осень будет холодной;
- Лес без ветра шумит – будет гроза.
Комментарии 0