Федосееву-Шукшину готовят к переводу в реабилитационный центр после инсульта

Состояние народной артистки РСФСР улучшается

28 июня 2023, 22:05, ИА Амител

Кадр из фильма "Женить миллионера"

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину готовят к переводу в реабилитационный центр. Как сообщает Telegram-канал Mash, по оценке врачей, состояние народной артистки РСФСР улучшается.

Напомним, что по сообщениям СМИ Федосеева-Шукшина пережила инсульт, а после ей потребовалась установка электрокардиостимулятора. Для дальнейшего лечения неврологи решили перевести ее в реабилитационный центр.

Первоначально сообщалось, что Лидию Николаевну экстренно госпитализировали в начале июня. Тогда медики диагностировали у нее острое нарушение мозгового кровообращения.