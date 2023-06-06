У Федосеевой-Шукшиной в мае произошел инфаркт головного мозга
О случившемся актриса не знала, несмотря на симптомы
06 июня 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
У госпитализированной накануне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в мае произошел инфаркт головного мозга, но она не знала об этом, пишет Mash.
По информации источника, в прошлом месяце актриса почувствовала головную боль и отмечала непроизвольные сокращения мышц, однако не обратилась к врачам.
Позднее в частной клинике ей поставили предварительный диагноз и отправили в больницу, где он подтвердился.
Сейчас Федосеева-Шукшина находится под наблюдением врачей.
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