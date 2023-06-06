У Федосеевой-Шукшиной в мае произошел инфаркт головного мозга

О случившемся актриса не знала, несмотря на симптомы

06 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

У госпитализированной накануне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в мае произошел инфаркт головного мозга, но она не знала об этом, пишет Mash.

По информации источника, в прошлом месяце актриса почувствовала головную боль и отмечала непроизвольные сокращения мышц, однако не обратилась к врачам.

Позднее в частной клинике ей поставили предварительный диагноз и отправили в больницу, где он подтвердился.

Сейчас Федосеева-Шукшина находится под наблюдением врачей.