НОВОСТИОбщество

Фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото"

О своем выигрыше он узнал, когда собирался на работу

20 мая 2025, 14:32, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com
Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото" и выиграл крупнейший в истории российских государственных лотерей приз – 1 млрд и 200 рублей, сообщает РИА Новости.

После вычета налогов победитель получит 781 598 156 рублей (при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период).

Как уточнили в "Столото", Александр работает фельдшером городской больницы, а до этого большую часть жизни трудился врачом на судне.

Как рассказал сам Александр, о своем выигрыше он узнал, когда собирался на работу 1 января.

"Увидел выигрыш и подумал: "Миллион! Прекрасно". Закрыл телефон, а в подсознании-то крутится, что нулей многовато для миллиона. Конечно, волосы встали дыбом", – отметил сахалинец.

Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером

Выигрышный лотерейный билет он приобрел за несколько дней до розыгрыша
НОВОСТИОбщество

Комментарии 25

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Гость

14:39:49 20-05-2025

1. детей на врачей или айтишников в сша выучить
2. себе островочек в океании, саааамый малепусенький и необитаемый
4. на сдачу больным детям в РФ помочь

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Гость

14:48:44 20-05-2025

Гость (14:39:49 20-05-2025) 1. детей на врачей или айтишников в сша выучить2. себе ...
Это не такие большие деньги. Некоторые дома и квартиры у нас в стране стоят гораздо дороже

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Гость

16:19:51 20-05-2025

Гость (14:48:44 20-05-2025) Это не такие большие деньги. Некоторые дома и квартиры у... Да, думаю что хватит.
И на образование детям и на островок, и на помощь

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Элен без ребят

16:36:44 20-05-2025

Гость (14:48:44 20-05-2025) Это не такие большие деньги. Некоторые дома и квартиры у... позвольте узнать, кем вы работаете, что миллиард для вас "не такие большие деньги"? вы, наверное что тыщ получаете?

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Гость

17:48:17 20-05-2025

Элен без ребят (16:36:44 20-05-2025) позвольте узнать, кем вы работаете, что миллиард для вас "н... Да голодранец он.

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Гость

14:48:55 20-05-2025

1. Уволился

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Гость

14:50:09 20-05-2025

Гость (14:39:49 20-05-2025) 1. детей на врачей или айтишников в сша выучить2. себе ... Пусть им Миллеры, Сечины и Вротенберги помогают.

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Гость

15:23:34 20-05-2025

Гость (14:50:09 20-05-2025) Пусть им Миллеры, Сечины и Вротенберги помогают. ... Как же, дождёшься от них помощи.

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Гость

18:51:13 20-05-2025

Гость (14:39:49 20-05-2025) 1. детей на врачей или айтишников в сша выучить2. себе ... Это в крови у нас распределять чужие деньги? Сам заработай или выиграй и сделай, что написал.

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Гость

14:41:31 20-05-2025

Но это не точно

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Гость

14:48:14 20-05-2025

Если бы я выиграл миллиард, я бы не хотел, чтобы кто-то об этом знал

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Гость

17:50:33 20-05-2025

Гость (14:48:14 20-05-2025) Если бы я выиграл миллиард, я бы не хотел, чтобы кто-то об э... Вот потому Вы никогда не выиграете миллиард.

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Гость

14:49:32 20-05-2025

Врач работает фельдшером?

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Абрамыч

17:18:05 20-05-2025

Гость (14:49:32 20-05-2025) Врач работает фельдшером?... Фельдшер это маленький врач.

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Гость

13:50:02 21-05-2025

Абрамыч (17:18:05 20-05-2025) Фельдшер это маленький врач.... Фельдшер - это недоврач.

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Гость

14:50:50 20-05-2025

Ищите дураков

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Гость

15:21:47 20-05-2025

Ну купит себе всю больницу и будет работать дальше мужик.

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Гость

15:28:40 20-05-2025

Нога у кого надо нога

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Musik

15:28:42 20-05-2025

прикинем
В Барнауле работает 7179 врачей, а также множество представителей среднего медицинского персонала.
будем считать 70 тыщ.
если килолимон поделить на 70 тыщ - это по чуть больше соточки тыщ на медработника.
смысл раскулачивать есть.

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Гость

15:56:28 20-05-2025

снова реклама лотереек) и ведь большинство верят.

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Гость

17:49:42 20-05-2025

Если это правда, то поздравляю коллегу! Желаю исполнения желаний.

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Гость

18:15:59 20-05-2025

Он сам знает как тратить . Выиграете, вот будете сами покупать кому то помогать .

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Гость

22:29:29 20-05-2025

Не обрадовался миллиону? Что-то не верится. Эти лотереи обыкновенное мошенники. Где бабка которая тоже 1 млрд выиграла?

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Лох-news

12:52:06 21-05-2025

Ну да, ну да. Охотно верим. Но билеты, увы! - не купим. Обломайтис)

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Гость

12:58:59 21-05-2025

Неужели, кто- то поверил?

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