Фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото"

О своем выигрыше он узнал, когда собирался на работу

20 мая 2025, 14:32, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com

Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото" и выиграл крупнейший в истории российских государственных лотерей приз – 1 млрд и 200 рублей, сообщает РИА Новости.

После вычета налогов победитель получит 781 598 156 рублей (при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период).

Как уточнили в "Столото", Александр работает фельдшером городской больницы, а до этого большую часть жизни трудился врачом на судне.

Как рассказал сам Александр, о своем выигрыше он узнал, когда собирался на работу 1 января.