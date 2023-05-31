Фермер из Алтайского края усилил хозяйство самолётом
Сейчас ему предстоит зарегистрироваться, чтобы начать летать
31 мая 2023, 15:28, ИА Амител
Фото: Минсельхоз Алтайского края
Фермер из Михайловского района Алтайского края Владимир Кудряшов укрепил своё хозяйство самолётом. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.
По словам Кудряшова, за одну смену самолёт может обработать 1-1,5 тысячи гектаров, при этом наземный опрыскиватель охватывает только 300 гектаров. Ещё одна важная деталь, которую отметил фермер, – самолёт не "топчет" поля.
Пилота пригласили из другого региона. Сейчас Владимир Кудряшов оформляет все документы, чтобы судно могло взлететь.
16:02:10 31-05-2023
А что на Алтае нет пилотов? А пенсионеры летного училища не смогут осилить такой самолет? А как он будет проверять опыляет пилот поля или жителей соседней деревни?
13:36:09 03-06-2023
Гость (16:02:10 31-05-2023) А что на Алтае нет пилотов? А пенсионеры летного училища не ... Ну если бы были, навереное, не приглашал бы.
23:10:13 31-05-2023
укрепил хозяйство самолетом!!! смешно, за диктанты в школе были двойки?