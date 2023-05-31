Фермер из Алтайского края усилил хозяйство самолётом

Сейчас ему предстоит зарегистрироваться, чтобы начать летать

31 мая 2023, 15:28, ИА Амител









Фото: Минсельхоз Алтайского края

Фермер из Михайловского района Алтайского края Владимир Кудряшов укрепил своё хозяйство самолётом. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

По словам Кудряшова, за одну смену самолёт может обработать 1-1,5 тысячи гектаров, при этом наземный опрыскиватель охватывает только 300 гектаров. Ещё одна важная деталь, которую отметил фермер, – самолёт не "топчет" поля.

Пилота пригласили из другого региона. Сейчас Владимир Кудряшов оформляет все документы, чтобы судно могло взлететь.