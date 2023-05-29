Война пчеловодов и фермеров? Траншея в 1,5 метра разделила сельскую дорогу на Алтае
Администрация Косихинского района не намерена прощать беспредел. Виновных будет искать полиция
29 мая 2023, 15:19, ИА Амител
Траншея глубиной и шириной 1,5 метра появилась на дороге между двумя сёлами в Косихинском районе Алтайского края. Как утверждают сельчане, это результат "военных действий" фермеров и пчеловодов, от которых в итоге страдают простые люди. Пускать "беспредел" на самотёк районная администрация Косихинского района не намерена и собирается обращаться в полицию. Что происходит – выяснял amic.ru.
Что за дорога, о которой идёт речь?
Это полевая дорога между сёлами Верх-Жилино и Плотниково. Именно по ней местные жители ездят на рыбалку, охоту, а также за грибами и ягодами. Здесь же проходит путь к пасекам нескольких пчеловодов, в том числе и Алексея Афонина. Однако 29 мая проехать по знакомому пути мужчина не смог – дорогу перекопали спецтехникой. По удивительному стечению обстоятельств траншея появилась в 50 метров не доезжая до поворота на его пасеку. Пчеловод уверен: это не случайность. Так, по его мнению, ему мстит один из фермеров за то, что пчеловод подал в суд за погибших пчел.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2022 году у Алексея Афонина погибло 250 пчелосемей из-за протрав от вредителей рапсовых полей, которыми управляет глава КФХ Николай Чернышев. Афонин выиграл иск о возмещении вреда и компенсации упущенной выгоды на несколько миллионов рублей в первой инстанции. Глава КФХ подал апелляцию, новое заседание состоится в июне-2023. Пчеловод уверен, что сейчас аграрий пытается ему досадить. Но в результате уже страдают другие люди. Недалеко и до настоящей беды, говорит пасечник:
"Земля у этого фермера, так же как и у меня, находится просто в аренде. Но он почему-то считает дороги, примыкающие к его полям, своими, поэтому творит беспредел. Теперь по ней не проехать ни пчеловодам, ни обычным жителям. Самое страшное, что идёт ровная дорога, а потом огромная яма. И нет никаких предупреждающих знаков, дорожные ленты не натянуты. Если в такую траншею ухнуть на машине, можно же насмерть разбиться", – говорит пчеловод.
Николай Чернышев корреспонденту amic.ru комментировать ситуацию отказался. В администрации Косихинского района сообщили, что готовят заявление в полицию, которой и предстоит найти виновных.
"Дорога действительно перекопана, но кто именно это сделал, неизвестно. Сейчас мы принимаем меры, чтобы установить лиц, причастных к порче грунтовой дороги. Пишем заявление в полицию. Вблизи перекопанной дороги действительно находятся поля Николая Чернышева, но утверждать, что это сделал именно он, нельзя. Сейчас даётся юридическая оценка случившемуся и будет приниматься решение", – сообщили в администрации amic.ru.
15:28:11 29-05-2023
По идее для фермеров пчёлы то же нужны, чтобы опылять растения... странно что не могут совместно действовать и договариваться...
15:44:00 29-05-2023
Гость (15:28:11 29-05-2023) По идее для фермеров пчёлы то же нужны, чтобы опылять растен... Вы немного не в теме. Есть культуры, которые самоопыляются, либо не требуют опыления... семена-то сплошь импортные (ГМО, не?) в частности, той же гречки. Помните, ещё лет 10 назад был сплошной гречишный мёд, и куда он подевался?
18:10:43 29-05-2023
Гость (15:44:00 29-05-2023) Вы немного не в теме. Есть культуры, которые самоопыляются, ... Да, есть такие культуры. Но научно доказано, что при опылении пчелами, урожайность возростает на 30 %.
07:40:42 04-06-2023
Гость (15:44:00 29-05-2023) Вы немного не в теме. Есть культуры, которые самоопыляются, ... Не существует самоопыляемой гречки, это вы не в теме! Эту байку придумали маркетологи, чтобы продавать семена! Есть советские сорта гречки а есть современные. Последнюю пчела просто с неохотой посещает так как она выделяет мало нектара, но она её все ровно опыляет (если нет альтернативных источников медосбора) и увеличивает урожайность!
15:49:28 29-05-2023
Гость (15:44:00 29-05-2023) Вы немного не в теме. Есть культуры, которые самоопыляются, ... Про некоторые культуры слышал, но у нас вроде монокультурами мало кто занимается - рискованно это в одну корзину, да и ГМО посадок в последние годы писали что меньше стало
16:54:59 29-05-2023
Администрации края давно пора обратить внимание на этот вопрос. У нас в Курьинском районе в прошлом году у пчеловодов тоже погибли пчелы. Правды и какого-то решения так и не нашли. А ведь когда-то мёд был гордостью и достоянием края! ЧТО ПРОИСХОДИТ?КТО ПОМОЖЕТ ПЧЕЛОВОДАМ?
17:50:11 29-05-2023
В 90-х застряли ребята. Щас их как диверсантов на 15 лет с конфискацией эксковатора и американского трактора!
06:02:16 30-05-2023
так не надо поля креолином заливать там все дохнут ..
10:29:54 30-05-2023
Просто фермеры получают миллионные доходы от продажи рапса в Китай, поэтому они пойдут на все..