Война пчеловодов и фермеров? Траншея в 1,5 метра разделила сельскую дорогу на Алтае

Администрация Косихинского района не намерена прощать беспредел. Виновных будет искать полиция

29 мая 2023, 15:19, ИА Амител

Траншея глубиной и шириной 1,5 метра появилась на дороге между двумя сёлами в Косихинском районе Алтайского края. Как утверждают сельчане, это результат "военных действий" фермеров и пчеловодов, от которых в итоге страдают простые люди. Пускать "беспредел" на самотёк районная администрация Косихинского района не намерена и собирается обращаться в полицию. Что происходит – выяснял amic.ru.

Что за дорога, о которой идёт речь?

Это полевая дорога между сёлами Верх-Жилино и Плотниково. Именно по ней местные жители ездят на рыбалку, охоту, а также за грибами и ягодами. Здесь же проходит путь к пасекам нескольких пчеловодов, в том числе и Алексея Афонина. Однако 29 мая проехать по знакомому пути мужчина не смог – дорогу перекопали спецтехникой. По удивительному стечению обстоятельств траншея появилась в 50 метров не доезжая до поворота на его пасеку. Пчеловод уверен: это не случайность. Так, по его мнению, ему мстит один из фермеров за то, что пчеловод подал в суд за погибших пчел.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2022 году у Алексея Афонина погибло 250 пчелосемей из-за протрав от вредителей рапсовых полей, которыми управляет глава КФХ Николай Чернышев. Афонин выиграл иск о возмещении вреда и компенсации упущенной выгоды на несколько миллионов рублей в первой инстанции. Глава КФХ подал апелляцию, новое заседание состоится в июне-2023. Пчеловод уверен, что сейчас аграрий пытается ему досадить. Но в результате уже страдают другие люди. Недалеко и до настоящей беды, говорит пасечник:

"Земля у этого фермера, так же как и у меня, находится просто в аренде. Но он почему-то считает дороги, примыкающие к его полям, своими, поэтому творит беспредел. Теперь по ней не проехать ни пчеловодам, ни обычным жителям. Самое страшное, что идёт ровная дорога, а потом огромная яма. И нет никаких предупреждающих знаков, дорожные ленты не натянуты. Если в такую траншею ухнуть на машине, можно же насмерть разбиться", – говорит пчеловод.

Николай Чернышев корреспонденту amic.ru комментировать ситуацию отказался. В администрации Косихинского района сообщили, что готовят заявление в полицию, которой и предстоит найти виновных.

"Дорога действительно перекопана, но кто именно это сделал, неизвестно. Сейчас мы принимаем меры, чтобы установить лиц, причастных к порче грунтовой дороги. Пишем заявление в полицию. Вблизи перекопанной дороги действительно находятся поля Николая Чернышева, но утверждать, что это сделал именно он, нельзя. Сейчас даётся юридическая оценка случившемуся и будет приниматься решение", – сообщили в администрации amic.ru.