Фестиваль блюд из лопуха пройдет в Алтайском крае

Гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки

26 июня 2023, 07:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гастрономический фестиваль "АХ! Фест" пройдет в Алтайском крае. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на организаторов.

Мероприятие состоится 1 июля в зоне семейного отдыха "Алтайское Холмогорье". Главным ингредиентом в блюдах станет лопух.

Гостям предложат попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки из растения.

Также желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах, дегустациях, экскурсиях и кулинарном флешмобе.

Для детей подготовят специальную программу.