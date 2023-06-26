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Фестиваль блюд из лопуха пройдет в Алтайском крае

Гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки

26 июня 2023, 07:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гастрономический фестиваль "АХ! Фест" пройдет в Алтайском крае. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на организаторов.

Мероприятие состоится 1 июля в зоне семейного отдыха "Алтайское Холмогорье". Главным ингредиентом в блюдах станет лопух.

Гостям предложат попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки из растения. 

Также желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах, дегустациях, экскурсиях и кулинарном флешмобе.

Для детей подготовят специальную программу. 

Алтайский край фестиваль

Комментарии 7

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Элен без ребят

07:50:51 26-06-2023

веганы, вот и настал день вашего суперфуда. бгг

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Гость

08:16:36 26-06-2023

А потом в прессе соседнего государства 404 появятся заголовки: "Голод в Сибири. На Алтае кончились прошлогодние запасы сушёно-вяленых ежей, население ест лопухи!"... острожнее надо быть, редакцыйа!

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Гость

15:08:26 26-06-2023

Гость (08:16:36 26-06-2023) А потом в прессе соседнего государства 404 появятся заголовк... D прессе других государств такой дурью не маются, а даже если и напишут, то у тебя видимо перистальтика ухудшится, раз так сильно это беспокоит.

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Гость

09:33:42 26-06-2023

Переходим на подножный корм? Кто подскажет,из "борщевика Сосновского" можно варить борщ?

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Гость

10:02:57 26-06-2023

Для пенсов самое то!

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Гость

10:11:19 26-06-2023

"борщевика Сосновского" можно варить борщ? - можно, но есть только раз в жизни)

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Гость

11:08:16 26-06-2023

Насчёт борщевика- он вполне съедобен, если не брать в расчёт то, что он горький. И ядовитость его проявляется только при попадании на кожу- сок с кожи удаляет защищающий от солнечного ультрафиолета слой... Он и распространился так потому, что его на корм скоту выращивали, но очухались, когда молоко загорчило по всей РСФСР...

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