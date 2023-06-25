Дождливый и наполненный любовью: в Косихе закрылся фестиваль Роберта Рождественского

На мероприятии, несмотря на погодные условия, собрались люди со всего края

25 июня 2023, 12:10, ИА Амител





























































































































































































































































Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае завершился фестиваль Роберта Рождественского. О том, как прошел финальный день, – в нашем фоторепортаже.

"Место для мероприятия выбрано не просто так. Оно пропитано богатой историей и мы хотели внести сюда что-то новое для проведения фестиваля", – рассказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Косихинского района Алексей Панюков.

Завершающий день литературного фестиваля Роберта Рождественского был насыщен мероприятиями. Прямо на площадке организаторы создали улицу Советскую, на которой можно посетить детский сад и школу. Также любой желающий мог получить паспорт, сделав его своими руками в паспортном столе. Сама идея создания "улицы" стала новшеством для фестиваля. Организаторы решили запечатлеть то время, в котором жил сам поэт и отнести гостей события в атмосферу тех лет.

По всему Яру Любви было расположено несколько концертных площадок: главная сцена для основной завершающей программы, площадка для танцев и выступления вокальных коллективов, для развлекательных программ и для чтений любимых стихотворений.

Гости могли насладиться не только танцами и песнями, но и выступлением силача, который голыми руками ломает гаечный ключ, а также могли поиграть в различные игры: головоломки, рыбалку, метание шаров в лунку и шахматы.

"В этом году новинкой стал показ очень трепетного и особенного фильма "Семь мгновений Роберта Рождественского". Данная картина вошла в короткий список документального кино Шукшинского кинофестиваля", – поделилась министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По традиции фестиваль посетила дочь великого поэта Екатерина Робертовна Рождественская со своей внучкой Полиной. Помимо теплой речи от Екатерины, гости получили подарок от внучки Полины. Она прочитала любимое стихотворение своей бабушки.