Фестиваль фермерской еды "Своё" возвращается на Алтай

Первый фестиваль с триумфом прошел в 2019 году

16 августа 2023, 18:00, ИА Амител LjN8K479t

Фестиваль "Своё" / Фото: пресс-служба банка

В 2023 году фестиваль фермерской еды "Своё", организованный Россельхозбанком при поддержке правительства Алтайского края, снова возвращается на Алтай. Как и в 2019 году, в фестивале примут участие 100 фермерских хозяйств и предприятий края, Республики Алтай и соседних регионов. На этот раз торговые ряды развернутся на площади Советов перед краевой администрацией 2-3 сентября.

В течение двух дней жители и гости Алтая смогут приобрести вкусную и полезную фермерскую продукцию. Гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа: мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, концерт известных музыкальных коллективов из Барнаула и соседних регионов.

Основная же задача фестиваля неизменна: помочь отечественным производителям, фермерам, кооперации в продвижении своих товаров, а также создать яркое событие для жителей и гостей края.

Ежегодно фестиваль расширяет географию и охватывает новые регионы. С 2017 по 2022 год он прошел в 17 крупных городах России: подмосковное Архангельское, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Москва, Барнаул, Гатчина, этнографический парк-музей "Этномир" в Калужской области, Чебоксары, Орел, Курск, Улан-Удэ и др. В нем приняли участие более 1500 фермерских хозяйств, посетили более 1,2 млн человек.

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АО "Россельхозбанк"

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