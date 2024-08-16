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Фестиваль гриля и барбекю пройдет в барнаульском парке "Изумрудный"

Вход на мероприятие свободный

16 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Гриль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1337300
Гриль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1337300

В барнаульском парке "Изумрудный" 18 августа состоится ежегодный семейный фестиваль гриля и барбекю "Парк гриль". Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Для гостей подготовили большую программу, в которую вошли конкурс по жарке шашлыков, шоу-программа на главной сцене и в амфитеатре, детские развлечения, а также блюда, приготовленные на гриле и мангале. 

Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Вход свободный. 

Парк "Изумрудный" отдых и развлечения

Комментарии 3

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Гость

14:16:36 16-08-2024

а также блюда, приготовленные на гриле и мангале --- А цену на блюда озвучьте, пожалуйста.

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Гость

14:31:21 16-08-2024

Гость (14:16:36 16-08-2024) а также блюда, приготовленные на гриле и мангале --- А цену ...
Приходите со своим)))))

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Виктор

16:52:53 16-08-2024

Со своим? Грилем, мангалом, мясом, алкоголем, овощами?

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