Фестиваль гриля и барбекю пройдет в барнаульском парке "Изумрудный"
Вход на мероприятие свободный
16 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Гриль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1337300
В барнаульском парке "Изумрудный" 18 августа состоится ежегодный семейный фестиваль гриля и барбекю "Парк гриль". Об этом рассказали в пресс-службе парка.
Для гостей подготовили большую программу, в которую вошли конкурс по жарке шашлыков, шоу-программа на главной сцене и в амфитеатре, детские развлечения, а также блюда, приготовленные на гриле и мангале.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Вход свободный.
14:16:36 16-08-2024
а также блюда, приготовленные на гриле и мангале --- А цену на блюда озвучьте, пожалуйста.
14:31:21 16-08-2024
Гость (14:16:36 16-08-2024) а также блюда, приготовленные на гриле и мангале --- А цену ...
Приходите со своим)))))
16:52:53 16-08-2024
Со своим? Грилем, мангалом, мясом, алкоголем, овощами?