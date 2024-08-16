Фестиваль гриля и барбекю пройдет в барнаульском парке "Изумрудный"

Вход на мероприятие свободный

16 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Гриль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1337300

В барнаульском парке "Изумрудный" 18 августа состоится ежегодный семейный фестиваль гриля и барбекю "Парк гриль". Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Для гостей подготовили большую программу, в которую вошли конкурс по жарке шашлыков, шоу-программа на главной сцене и в амфитеатре, детские развлечения, а также блюда, приготовленные на гриле и мангале.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00. Вход свободный.