Фестиваль молодости и перемен. Как Барнаул отметил День молодежи

На главной сцене гостей радовали творческие коллективы, для всех работало беспроигрышное "колесо фортуны"

01 июля 2025, 17:00, ИА Амител

День молодежи в Барнауле / Фото: Аурика Митеску

В Барнауле в субботу, 29 июня, более 2 тыс. жителей отпраздновали в парке культуры и отдыха "Центральный" День молодежи вместе с Центром самореализации молодежи "Меняй". Праздник прошел под вдохновляющим девизом: "Не жди перемен - меняй сам!"

"Как же здорово видеть столько ярких, живых, настоящих людей здесь, на Дне молодежи! Сегодня - наш с вами день. День, когда можно быть собой, знакомиться и пробовать новое", - поприветствовала гостей руководитель центра "Меняй" Екатерина Кладова.

Она подчеркнула, что "Меняй" - это не только про внешние изменения, но и про внутреннюю трансформацию: развитие, рост и поиск своего пути.

День молодежи в Барнауле / Фото: Аурика Митеску

Фестиваль стал настоящей картой возможностей для каждого. Тематические площадки объединили самых активных, креативных и неравнодушных молодых барнаульцев.

Хочешь строить бизнес? Проект "А вообще, я предприниматель", реализуемый при поддержке Росмолодежь.Гранты, пригласил гостей на фотозону в стиле бизнес-центра.

Интересуешься нейротехнологиями? Проект "Нейропульс" дал возможность каждому примерить на себя образ супергероя с помощью нейросетей - и сразу получить свою уникальную фотографию на память.

Ценишь личные воспоминания? "Точка СПО" создала интерактивный баннер-календарь, где участники делились самыми тёплыми моментами из своей жизни.

Хочешь побывать в другой реальности? VR-зона позволила окунуться в мир виртуальных впечатлений и испытать азарт в динамичной игре Beat Saber.

День молодежи в Барнауле / Фото: Аурика Митеску

Особым событием фестиваля стало подведение итогов выездного слета проекта "ЭкоСПОсобности", реализуемый при поддержке Росмолодёжь.Гранты. В течение нескольких дней участники строили собственный экоград и решали реальные экологические задачи. Формат выездного погружения стал для многих возможностью по-настоящему включиться в командную работу, увидеть результат и поверить в свои силы.

"Экология — это не только про природу, это про отношение к жизни. Мы строили город будущего, и каждый из нас стал частью этого процесса", - поделились впечатлениями участники слета.

На главной сцене гостей радовали выступлениями творческие коллективы, для всех гостей работало беспроигрышное "колесо фортуны". Завершился праздник концертом молодых музыкантов - кавер-группы "PLAYDAY".

Также в рамках фестиваля работали ярмарка от творческого пространства "МОХ", уличные дебаты от проекта "Политика 2.0", интерактивная игра от "Городского патруля" и беспроигрышные викторины с призами и угощениями.

Для центра "Меняй" фестиваль стал первым крупным мероприятием такого масштаба. И точно не последним. Центр объединяет проекты, где молодежь может развивать свои идеи в самых разных направлениях: от бизнеса до политики, от творчества до волонтерства.