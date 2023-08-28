Фетисов и Ко. Легенды хоккея приехали в Барнаул и сыграли с алтайскими командами

В Барнаул приехали Вячеслав Фетисов, Владимир Мышкин, Александр Гуськов и другие легенды российского хоккея

28 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Матч легенд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Лина Богомолова

Звёзды российского и советского хоккея приехали в Барнаул 26 августа. Краевую столицу посетили Вячеслав Фетисов, Алексей Катасонов, Александр Якушев, Владимир Мышкин и другие легенды "игры настоящих мужчин". Они провели мастер классы для детей, раздали автографы и сыграли гала-матч сразу с тремя алтайскими командами. О том, как прошёл приезд хоккейных легенд – в материале amic.ru.

"Мастер-класс - это мотивация для ребят"

Визит хоккейных звёзд в Барнаул, организованный при поддержке Министерства спорта и правительства Алтайского края, начался с мастер-классов для юных хоккеистов. Спортсмены дали их на разных площадках города. Одной из них стала "Карандин Арена". Там детям из команд "Школа им. А. Черепанова", "Алтай" и "Динамо Алтай" давали уроки хоккеисты Евгений Давыдов, Сергей Шепелев, Александр Гуськов, хоккейный блогер Vobon, вратарь Владимир Мышкин и другие. Тренировка, задача которой - воодушевить детей на занятия хоккеем, длилась чуть больше 40 минут.

"Я показал и рассказал основные моменты, на которых строится игра вратаря. Это стойка, это движение в воротах, приём и ловля шайбы. Главная задача здесь мотивационная, потому что за столь малое время объять необъятное невозможно. Даётся психологический посыл, как надо работать, выполнять те или иные упражнения. А в остальном всё достигается только трудом, тренировками и многократными повторениями. Всегда мастер-класс проходит с большим энтузиазмом, волнением, но ребята раскрепощаются, идет хороший диалог. Дети очень стараются, задатки у них есть. Исполнение, может быть, не такое высокое, но это всё достигается упорным трудом", – пояснил Владимир Мышкин.

















































































Мастер-классы звёзд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Антон Дегтярев

Александр Гуськов также отметил, что мастер-класс должен был добавить детям уверенности в себе и поселить в их головы мысль, что "просто так ничего не будет и надо работать над собой". Хоккеист подчеркнул, что во время мастер-класса у барнаульских ребят по-настоящему горели глаза.

"Прошло всё замечательно. В глазах детей столько желания, столько эмоций, что самому хочется показать всё что можно. К сожалению, у нас не так много времени. Все ребята выложились, надеюсь, что им понравится. После таких эмоциональных тренировок, ребенок думает: "Почему я не могу тоже что-то выиграть? Хоккеист, который провёл мастер-класс, выиграл, и я тогда так же буду делать, как он, так же буду работать". Мастер-класс - это мотивация для ребят. Нужно только терпение, когда что-то не получается, и желание. Две вещи, которые закаляют характер и делают из тебя сильного человека", – прокомментировал Гуськов.

Спортсмен подчеркнул, что для спортивного роста у детей есть вся необходимая инфраструктура и профессиональная команда, которая поможет им развиться.

После мастер-класса дети фотографировались со звёздами и с горящими глазами брали у них автографы. Многие ребята рассказали, что впервые вживую видели легенд хоккея и остались под большим впечатлением от встречи со звёздами.





















































































































Матч легенд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Лина Богомолова

Как прошёл матч с легендами?

Но главным событием визита легенд хоккея был гала-матч на "Титов арена". Перед ним состоялась автограф-сессия Вячеслава Фетисова, Алексея Катасонова, Сергея Макарова, Александра Якушева, Валерия Каменского и Алексея Морозова. А потом на ледовую площадку вышли хоккеисты.

Каждого приезжего хоккеиста торжественно объявили, а перед собравшимися выступили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Вячеслав Фетисов.Глава региона назвал приезд звёзд спорта в Барнаул "великим хоккейным днём" для края.

"Легенды хоккея – те люди, которые многие годы олицетворяли мощь, достижения российского и советского спорта сегодня с нами. Мы искренне рады вас видеть. Этот день запомнится многим – и болельщикам, и совсем юным ребятам, которые точно наверное сегодня примут окончательное решение связать свою судьбу с хоккеем с шайбой. Это команда с такими именами, каждый олицетворяет лучшие победы", – отметил Виктор Томенко.

А многократный чемпион Европы и мира, победитель Олимпиады Вячеслав Фетисов подчеркнул, что Алтай – это "самое красивое место на земле", заметив, что звёзды приехали сюда с радостью.



"В таком составе мы мало куда выбираемся. Пять поколений великих хоккеистов нашей страны приехали к нам сегодня в гости, к своим друзьям. Спасибо, что пришли нас поддержать. Я часто езжу сюда, и в Бочкарях мы в хоккей играем, приезжаем на курорты, питаемся вашими продуктами, которые выращены по старым традициям на экологически чистой земле. Поэтому будем приезжать, будем обязательно дружить", – пообещал Фетисов.

Гала-матч открыло символическое вбрасывание шайбы. На него пригласили капитана команды "Бочкарей" Олега Ерохина, Вячеслава Фетисова и юного хоккеиста команды "Алтай" Александра Усикова.

За 45 минут звёзды сыграли с тремя разными командами. Каждый период против команды легенд выходил новый коллектив. Так, в первом периоде ветеранам противостояла команда "Бочкарей". И закончился он с разгромным счётом 3-0. А вот второй период против команды правительства Алтайского края и силовых ведомств под названием "Шайба" был более равным. Они забили друг другу по одной шайбе, счет на табло был 4:1.

Настоящая голевая феерия случилась во третьем периоде, в котором легенды играли с командой "Ветераны Мотора" (прим. авт. - "Мотор" это старое название "Динамо Алтай"). В этом матче легенды хоккея отличились тремя голами, и столько же забили их противники. Итоговый счет встречи – 7:4 в пользу хоккейных звёзд.





















































































































Матч легенд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Лина Богомолова

"Фетисов – наш двигатель"

Тренер команды звёзд Сергей Макаров по итогам матча отметил, что ветеранам на льду пришлось легко, потому что команды в каждом периоде менялись, и у игроков каждой из них по-настоящему горели глаза. При этом самым тяжелым был третий период, отметил Сергей Макаров.

"В третьем периоде усталость сказалась. Видно было, что команда на опыте, ребята профессионально играли, и пас в клюшечку у них. А у нас большинству за 60 лет, тяжеловато. Вообще, конечно, эти игры существуют для популяризации хоккея, наших видов спорта. Никаких установок на игру нет, просто желаем хорошей игры, потому что каждый второй игрок - это тренер КХЛ. Они знают, как в хоккей играть, поэтому не надо ничего", - объяснил Макаров.

Хоккеист Алексей Морозов подчеркнул, что играть со всеми тремя командам было интересно, потому что все алтайские игроки старались и вкладывались на льду. По его словам, самым сложным также был третий период, однако и во втором ветеранам было непросто.



"Хорошо, что все команды сыграли, попробовали свои силы. И нам было интересно увидеть сразу не один коллектив, а несколько. Ребята молодцы, болельщики здорово болели - поддерживали свои команды и радовались нашим голам. Мы же выходим, играем от простого, а там уже что получается. Это импровизация, друг друга видим. В этот раз я забил две шайбы, сделал две передачи. Это естественно, когда звене с тобой Вячеслав Фетисов, ты не может иначе играть. Это наш двигатель. В целом поиграл, попотел, получил удовольствие. Скучаешь по хоккею, и когда такие матчи происходят, это наслаждение", – отметил Морозов.





















































































































Матч легенд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Лина Богомолова

"Нас отлично встретили, мне все очень понравилось. Нам рассказали вчера про Алтайский край. Сегодня ещё в интернете было время покопаться, посмотреть, куда можно семью привезти, чтобы знакомиться с регионом. Здесь шикарная природа – даже если не получится еще приехать с хоккейным визитом, то семьей обязательно надо сюда наведаться. Инфраструктура нормальная. Хороший город – правда, посмотрели его только из автобуса, погулять времени не было", – сказал он.

"Готовы поделиться знаниями"

Хоккеист поделился впечатлениями и о городе. В Барнауле и в Алтайском крае ему понравилось, потому что тут живут "добрые, теплые, честные и гостеприимные люди".

Владислав Фетисов, который не раз бывал на Алтае, отметил, что за последнее время в Барнауле улучшилась инфраструктура, появились хоккейные площадки и вырос уровень главной команды края "Динамо Алтай".



"Видим, насколько важно создание инфраструктуры, каток построили. Я уже предложил свою помощь в организации тренировочного процесса, потому что у меня есть академия в Подмосковье, где мы шесть лет нарабатывали основные методики советской школы. Сейчас у нас лучшие программы по подготовке детей. Готовы поделиться знаниями, чтобы не было пробуксовки и моно было выходить на определенный уровень. Потенциал колоссальный. Такой командой мы редко куда приезжаем. Сегодня приехали в Барнаул, и это о многом говорит. Очень приятно приезжать и мы это будем делать, как появится возможность", – сказал Фетисов.





































Матч легенд российского хоккея в Барнауле/ Фото: Лина Богомолова

Губернатор Виктор Томенко после игры также подчеркнул, что благодаря таким матчам в крае появится больше детей, увлекающихся хоккеем. И это хорошо, потому что этот спорт воспитывает в детях физическую силу, характер и прививает любовь к стране, отметил глава региона.

"Я бесконечно рад, что легенды хоккея приехали в Барнаул. Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря столица мира. Они видели много мировых столиц, играли, побеждали, прославляли советский и российский хоккей. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, выдающихся людей, патриотов своей страны. Рад, что праздник состоялся. Я думаю, мы будем его вспоминать", – сказал Томенко.



Кроме того, губернатор сказал несколько слов и о будущем сезоне ХК "Динамо Алтай", которое пробилось во второй по силе хоккейный дивизион России ВХЛ. Глава региона отметил, что переход в новый дивизион потребует дополнительного финансирования команды.

По словам Томенко, спонсоры уже готовы увеличить денежную поддержку клуба, чтобы он выступал на достойном уровне. Губернатор пожелал хоккеистам самоотдачи, красивой игры, эмоций, борьбы и удачи, а ещё - чтобы трибуны на матчах "Динамо" всегда были заполнены ровно так же, как в матч легенд.