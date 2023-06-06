Ребрендинг и новый бюджет. Что ждёт "Динамо-Алтай" в первом за 17 лет сезоне ВХЛ

Руководство хоккейной команды рассказало о планах на следующий сезон

06 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: "Динамо-Алтай"

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" выступит в сезоне 2023/24 во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) – втором по значимости турнире в стране. Алтайская команда примет участие в чемпионате впервые за 17 лет – с тех пор, когда перестал существовать ХК "Мотор". Но чтобы динамовцы смогли выступить в ВХЛ, бюджет команды должен быть не меньше 130 миллионов рублей. О том, что ждёт "Динамо-Алтай" в первом за много лет сезоне ВХЛ, журналистам рассказало руководство клуба на специальной пресс-конференции 5 июня. Спойлер: предстоит лёгкий ребрендинг, а болельщиков ждут 28 увлекательных матчей с командами самого высокого уровня.

Какой будет бюджет у клуба? Где нашли 130 миллионов рублей?

Как раз сейчас и идёт формирование бюджета. Чтобы выступить в турнире, команде необходимо не менее 130 миллионов рублей. Для сравнения: нынешний бюджет алтайского клуба около 53 миллионов.

Как пояснил директор ХК "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин, вопрос о том, чтобы дать клубу дополнительные деньги из бюджета, сейчас обсуждается на уровне губернатора региона Виктора Томенко. Однако какая именно это будет сумма – пока неясно. Сейчас руководство "сине-белых" активно ищет спонсоров, готовых помочь команде. По словам Руслана Чайкина, такие люди есть. Например, несколько потенциальных титульных спонсоров уже готовы отдать 3 миллиона рублей, чтобы украсить форму динамовцев в новом сезоне. Кроме того, руководство клуба рассчитывает и в этом моменте на помощь правительства Алтайского края, которое также ведёт переговоры с крупнейшими компаниями региона.

Куда потратят такие деньги?

В общей сложности около 20% от бюджета пойдёт на перелёты. Остальные же средства – на зарплаты игроков. Участие барнаульского коллектива в ВХЛ – грандиозное событие для алтайского спорта. Руководство клуба ожидает, что многие алтайские предприниматели сами захотят помочь "Динамо-Алтай" достойно выступить в сезоне ВХЛ – первом для Барнаула за 17 лет.

"Какие-то средства будут привлекаться от партнёров, какие-то – от реализации билетной программы. Сколько у нас по итогу получится, я пока сказать не могу. Для нас это определённый вызов. Мне тоже интересно поработать в этой лиге. Мы со своим бюджетом постараемся собрать боеспособную команду, которая будет навязывать борьбу своим соперникам", – отметил Руслан Чайкин.

Сколько команд выступает в лиге и с кем "Динамо-Алтай" будет играть?

В ВХЛ в новом сезоне выступят 29 команд. По предварительным планам, команды не будут делить на подлиги и все коллективы должны сыграть друг с другом по одному матчу дома и на выезде. Таким образом, "Динамо-Алтай" проведёт 56 матчей в сезоне ВХЛ. Стартует новый сезон в начале сентября. В плей-офф выйдут 16 лучших коллективов.

Кто будет главным тренером?

Специалист из Новокузнецка Дмитрий Пархоменко. Он имеет опыт работы в КХЛ, ВХЛ и чемпионате Казахстана. Дмитрий Пархоменко сообщил журналистам, что у него были предложения от нескольких коллективов ВХЛ, но он выбрал "Динамо-Алтай". Прежде всего, потому что барнаульская команда впервые за 17 лет выступит в этом престижном турнире и ему как тренеру интересно с нуля собирать новый коллектив.

Главным менеджером "Динамо-Алтай" станет Артемий Лакиза. Он будет отвечать за формирование команды и за многие организационные вопросы в клубе. В тренерский штаб команды войдут также Александр Усачёв и Сергей Неклюдов. Подготовкой вратарей в клубе будет заниматься экс-игрок барнаульского "Мотора" и "Алтая" Антон Соколов.

Кто будет играть за "Динамо-Алтай"?

Сейчас идёт формирование состава. Для участия в ВХЛ барнаульскому коллективу необходимо заявить в сезоне около 35 человек. Половина игроков из этого списка уже примерно известна: это хоккеисты, выступавшие за "Динамо-Алтай" в прошлом сезоне. Среди них: Дианов, Бугаев, Шарабарин, Гончаров, Чегошев, Лудцев, Редков, Кокшаров, Сапунов и Глухарёв. Кроме того, состав динамовцев уже пополнили Клещенко, Каргин, Артамонов. По словам Артемия Лакизы, сейчас идут переговоры с воспитанниками алтайского хоккея. Однако уговорить их играть в Барнауле сложно. В любом случае, уверен Лакиза, состав у динамовцев будет боевой. Главное – показывать красивый и яркий хоккей.

Ещё важный момент: ХК "Динамо-Алтай" подписал договор о сотрудничестве с клубом Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" из Владивостока. Договор предполагает привлечение в команду "Динамо-Алтай" игроков из клуба КХЛ, которые, в свою очередь, будут получать игровую практику. В частности, из "Адмирала" в Барнаул на один сезон приедет голкипер Вадим Никитин.

В ближайшее время команда отправится на сборы в село Бочкари Целинного района. Позже динамовцев ждут товарищеские игры в Кургане, Красноярске и Новокузнецке. В конце августа в Барнауле пройдёт турнир, на который приедут известные советские хоккеисты.

Какая главная задача на сезон?

Показывать яркую игру и попытаться не ударить в грязь лицом. Уровень других команд ВХЛ очень высокий и каждая победа для "Динамо-Алтай" будет большим событием.

"Главное, чтобы на нас было интересно смотреть", – ответил Артемий Лакиза.

Сколько будут стоить билеты?

Учитывая столь высокий статус турнира, билеты на матч подорожают на 100 рублей. Таким образом, чтобы посмотреть матч "Динамо-Алтай" в регулярном сезоне придётся выложить от 300 до 450 рублей. Это позволит клубу увеличить доходы, чтобы содержать команду.

"У людей есть огромное желание покупать абонементы и помогать команде", – пояснил Руслан Чайкин.

Также руководство клуба планирует провести лёгкий ребрендинг. Возвращать название "Мотор" или "Алтай", как просят многие болельщики, не будут. Однако изменится логотип команды и появится новая форма в традиционно сине-белых цветах.

Будут ли матчи команды транслировать в интернете?

Да, сейчас в "Титов-Арене" ведутся технические работы, чтобы обеспечить картинку лучшего качества: установят дополнительное количество видеокамер. Также в новом сезоне будут проходить различные шоу для болельщиков. Руководство "Динамо-Алтай" утверждает, что каждый матч станет ярким событием для Барнаула. Учитывая большую любовь барнаульцев к хоккею, на каждой встрече стоит ожидать переполненную "Титов-Арену", которая вмещает около 4500 человек.