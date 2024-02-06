Февральская "весна" прогреет Алтайский край до плюсовых температур к началу выходных

Теплую и почти весеннюю погоду дополнит мокрый снег

06 февраля 2024, 13:40, ИА Амител

Теплая погода в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в пятницу днем, 9 февраля, ожидается +1...+6 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

"Небольшие, местами по западу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 24 м/с", – предупредили синоптики.

В Барнауле ожидается +1...+3 градуса. Также будет мокрый снег, при этом в начале дня возможна метель. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

Ранее климатолог объяснила, что не так с погодой на Алтае и почему дальше будет еще жарче.