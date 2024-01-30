Климатолог объяснила, что не так с погодой на Алтае и почему дальше будет еще жарче

Кандидат географических наук Наталья Харламова пояснила, как засуха на других континентах влияет на нашу погоду

30 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Идеальный шторм"

Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым за историю наблюдений. Среднегодовая глобальная температура приблизилась к 1,5°С выше температуры доиндустриального уровня. В Алтайском крае в декабре-январе шли дожди и в целом эта зима оказалась аномально теплой. Доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук Наталья Харламова уверена, что теплая зима связана с эффектом Эль-Ниньо. Рассказываем, что это значит и почему дальше будет только хуже.

Итак, что такое Эль-Ниньо?

"Эль-Ниньо – повторяющееся природное явление, характеризующееся колебаниями температуры океана в экваториальной части Тихого океана. Термин "Эль-Ниньо" (в переводе с испанского – "мальчик"), впервые был использован несколько столетий назад рыбаками Перу и Эквадора для обозначения необычно теплых вод, которые сократили их улов перед Рождеством.

При наступлении Эль-Ниньо краткосрочно повышается температура поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части, начиная от побережья Южной Америки и до Австралии. При нормальном процессе циркуляции воды перуанское течение несет холодные воды вдоль западного побережья Южного Конуса.

По словам Натальи Харламовой, при повороте на Запад вдоль экватора наблюдается апвеллинг – устойчивый подъем холодных океанических вод. Пассаты отгоняют нагретый поверхностный слой в западную часть Тихого океана, где вода прогревается до 30 градусов. Все это приводит к подогреву воды.

Насколько это опасно?

Очень. Первые "супер Эль-Ниньо" были зафиксированы учеными в 1982, 1997 и 2015 годах. Уже сам по себе сильный Эль-Ниньо может вызвать серьезную засуху в сухом климате, что хорошо заметно в Австралии и Индии. Он вызывает интенсивные наводнения в более влажном климате, например, на северо-западе Тихого океана и в Перу. Одновременно с этим появляется большое число ураганов катастрофических масштабов в Тихом океане, как, например, в 1997-1998 годах, когда Эль-Ниньо унес тысячи жизней из-за жары, наводнений, засухи и штормов. Несколько лет назад из-за этого природного явления при пожарах в Австралии погибли 34 человека. Экономике страны был нанесен ущерб в десятки миллиардов долларов.

Очень часто люди связывают грозу в Москве, которая произошла несколько недель назад, с Эль-Ниньо. Позже грозу зафиксировали и в Барнауле. Однако прямого доказательства этого нет.

По словам Натальи Харламовой, аномальные потоки тепла и влаги, которые в атмосфере могут распространяться на далекие расстояния, вызывают отклонения в распределении атмосферного давления. А атмосферное давление связано с перемещением воздуха, проще говоря – ветром. Эль-Ниньо может приводить к изменениям атмосферного давления, из-за чего меняется направление воздушных потоков. Поэтому удаленное воздействие действительно существует.

А что такое Ла-Нинья?

Это противоположное явление, когда температура воды в океане, наоборот, снижается. Научные исследования делают связь между частотой Эль-Ниньо и Ла-Нинья и климатическими изменениями очевидной. Частота Эль-Ниньо увеличилась, это привело к усилению засух, ухудшению ситуации с наводнениями и изменению характера ураганов, которые становятся все более разрушительными.

И чего нам тогда ждать?

Пока точно неизвестно, но климат будет еще более жарким. В том числе это может коснуться и Алтайского края.