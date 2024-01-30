Климатолог объяснила, что не так с погодой на Алтае и почему дальше будет еще жарче
Кандидат географических наук Наталья Харламова пояснила, как засуха на других континентах влияет на нашу погоду
30 января 2024, 06:15, ИА Амител
Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила, что 2023 год стал самым теплым за историю наблюдений. Среднегодовая глобальная температура приблизилась к 1,5°С выше температуры доиндустриального уровня. В Алтайском крае в декабре-январе шли дожди и в целом эта зима оказалась аномально теплой. Доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ, кандидат географических наук Наталья Харламова уверена, что теплая зима связана с эффектом Эль-Ниньо. Рассказываем, что это значит и почему дальше будет только хуже.
Итак, что такое Эль-Ниньо?
"Эль-Ниньо – повторяющееся природное явление, характеризующееся колебаниями температуры океана в экваториальной части Тихого океана. Термин "Эль-Ниньо" (в переводе с испанского – "мальчик"), впервые был использован несколько столетий назад рыбаками Перу и Эквадора для обозначения необычно теплых вод, которые сократили их улов перед Рождеством.
При наступлении Эль-Ниньо краткосрочно повышается температура поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части, начиная от побережья Южной Америки и до Австралии. При нормальном процессе циркуляции воды перуанское течение несет холодные воды вдоль западного побережья Южного Конуса.
По словам Натальи Харламовой, при повороте на Запад вдоль экватора наблюдается апвеллинг – устойчивый подъем холодных океанических вод. Пассаты отгоняют нагретый поверхностный слой в западную часть Тихого океана, где вода прогревается до 30 градусов. Все это приводит к подогреву воды.
Насколько это опасно?
Очень. Первые "супер Эль-Ниньо" были зафиксированы учеными в 1982, 1997 и 2015 годах. Уже сам по себе сильный Эль-Ниньо может вызвать серьезную засуху в сухом климате, что хорошо заметно в Австралии и Индии. Он вызывает интенсивные наводнения в более влажном климате, например, на северо-западе Тихого океана и в Перу. Одновременно с этим появляется большое число ураганов катастрофических масштабов в Тихом океане, как, например, в 1997-1998 годах, когда Эль-Ниньо унес тысячи жизней из-за жары, наводнений, засухи и штормов. Несколько лет назад из-за этого природного явления при пожарах в Австралии погибли 34 человека. Экономике страны был нанесен ущерб в десятки миллиардов долларов.
Очень часто люди связывают грозу в Москве, которая произошла несколько недель назад, с Эль-Ниньо. Позже грозу зафиксировали и в Барнауле. Однако прямого доказательства этого нет.
По словам Натальи Харламовой, аномальные потоки тепла и влаги, которые в атмосфере могут распространяться на далекие расстояния, вызывают отклонения в распределении атмосферного давления. А атмосферное давление связано с перемещением воздуха, проще говоря – ветром. Эль-Ниньо может приводить к изменениям атмосферного давления, из-за чего меняется направление воздушных потоков. Поэтому удаленное воздействие действительно существует.
А что такое Ла-Нинья?
Это противоположное явление, когда температура воды в океане, наоборот, снижается. Научные исследования делают связь между частотой Эль-Ниньо и Ла-Нинья и климатическими изменениями очевидной. Частота Эль-Ниньо увеличилась, это привело к усилению засух, ухудшению ситуации с наводнениями и изменению характера ураганов, которые становятся все более разрушительными.
И чего нам тогда ждать?
Пока точно неизвестно, но климат будет еще более жарким. В том числе это может коснуться и Алтайского края.
"Исследование циклов Эль-Ниньо и Ла-Нинья показало, что изменение климата, связанное с деятельностью человека, может способствовать усилению воздействия этих климатических явлений на затронутые ими регионы. Это означает, что увеличится межгодовая изменчивость экстремальных температур и частота лесных пожаров. Можно сказать, что Эль-Ниньо будущего окажет большее влияние на наш климат. Антропогенное изменение климата приводит к тому, что погода на планете все чаще переходит из одной крайности в другую", – подытожила Наталья Харламова.
06:44:20 30-01-2024
Был в октябре в Узбекистане еще при СССР. На солнце 50 градусов жары.На тратуаре под деревьями возле арыка около 25.Деревья реально охлаждают землю, а их везде вырубают.
11:55:00 30-01-2024
Гость (06:44:20 30-01-2024) Был в октябре в Узбекистане еще при СССР. На солнце 50 граду... Верно. Нещадно вырубают деревья и в Алтайском крае, например, в районах, граничащих с Казахстаном - Михайловском, Рубцовском. В Михайловском районе в этом году прямо посреди зимы наблюдались пыльные бури, когда в 2 метрах ничего от пыли не видно было. И толстый слой песка на всех предметах. Дышать нечем. Пустыня наступает с Казахстана. А МЧС молчит, только фиксирует, Минприроды молчит от слова "совсем". А нужно насаживать хвойные деревья на огромных территориях, чтобы удержать Алтайский край от песков. Когда дойдет это до наших кабинетных чиновников? Пока что только население юго-запада края беспокоит этот вопрос.
07:18:03 31-01-2024
Гость (11:55:00 30-01-2024) Верно. Нещадно вырубают деревья и в Алтайском крае, наприме... Да никогда, знаете же ответ, чем старше тем прочнее понимаешь методы И.В.Сталина , при условии страны от моря и до моря , и отсутствия интернета и телефонов для фиксации бесчинств чиновников , если кто-то с надеждой думает что дело в отдельных личностях ,то ситуация с Фургалом доказывает обратное. Выход есть, думаю в религии например исламе , православие в своем проявлении стало похоже на партию в парламенте , а в общем. Мы же не решаем просто Констатируем думаю Китай быстрей решит за нас
21:35:58 30-01-2024
Гость (06:44:20 30-01-2024) Был в октябре в Узбекистане еще при СССР. На солнце 50 граду... Я в мае этого 2023 купался во всю как летом 😉🫵
07:12:58 30-01-2024
Врет она
08:53:57 30-01-2024
А может всё гораздо проще?Может все эти сказки про эти глобальные явления ,всего лишь сказки,призванные прикрыть применение климатического оружия?Что то я не слышу о климатических "рекордах" ,подобных нашим,в странах Запада.Например ,в той же Америке.Или в западной Европе?Но зато у нас везде и ежегодно.То невиданные ураганы с ливнями (на Юге),то ежегодная засуха ,как у нас на Алтае,то невиданные снегопады,то аномальные морозы.У меня складывается впечатление ,что наша погода перешла на службу в страны НАТО и иже с ними.Причём,просматривается начало этого процесса в 2010м году ,когда летом над Москвой установилась аномальная жара ,которая стояла длительное время,а буквально рядом погода была вполне нормальной.Так может, это самое Эль Ниньо имеет вполне искусственное происхождение?Зачем то же стоят станции Харп на Аляске,Норвегии и Гренландии?Не они ли источники северного сияния и магнитных бурь в местах где этого раньше не было?Не здесь ли это самое Эль Ниньо кроется?Не они ли разогревают ионосферу и влияют на климатические процессы?
09:30:02 30-01-2024
Афиноген (08:53:57 30-01-2024) А может всё гораздо проще?Может все эти сказки про эти глоба... вам бы вместо просмотра РЕН.ТВ учебой заняться. Физику лучше начать с самого начала.
09:38:30 30-01-2024
Гость (09:30:02 30-01-2024) вам бы вместо просмотра РЕН.ТВ учебой заняться. Физику лучше... Не хочет никто нормально учиться. Проще же в тиктоке кривляться.
09:38:49 30-01-2024
Гость (09:30:02 30-01-2024) вам бы вместо просмотра РЕН.ТВ учебой заняться. Физику лучше... Слушайте ,грамотей .Во первых ,у меня высшее образование,что подразумевает ,что с этим предметом у меня не так уж и плохо.А во вторых,наблюдение ,тоже многое даёт.А в третьих,не вижу вразумительных аргументов от вас,опровергающих мои подозрения.Попредметней ,пожалуйста.
10:02:46 30-01-2024
Афиноген (09:38:49 30-01-2024) Слушайте ,грамотей .Во первых ,у меня высшее образование,чт... А у меня два высших. Но вот в физике я ни бум-бум. ))))
09:50:28 30-01-2024
Афиноген (08:53:57 30-01-2024) А может всё гораздо проще?Может все эти сказки про эти глоба... В 2022 году в Европе случилась самая сильная за последние 500 лет засуха, превратившая полноводные реки в скудные ручьи или растрескавшиеся русла. Пересохли даже самая длинная река Франции Луара и крупнейшая река Италии По. Посмотрите фото - волосы сзаду зашевелятся от этого ужаса.
11:01:03 30-01-2024
Гость (09:50:28 30-01-2024) В 2022 году в Европе случилась самая сильная за последние 5... Бывает и такое.О чём это может говорить?О недостаточном знании и неполном владении этим могущественным инструментом.Иногда может прилетать в лоб и самому.Как бумеранг.Но это всё реже и реже.А у нас каждый год.В прошлом году была страшная засуха в Южной Америке.Я не уверен,что это полностью природное явление,вполне могли быть причины или последствия того ,о чём я говорю.Эти друзья способны на любые подлости.Вспомните ковид 19.Так что нам,нужно всегда помнить о понятии гибридной войны.
22:31:43 30-01-2024
Гость (09:50:28 30-01-2024) В 2022 году в Европе случилась самая сильная за последние 5... Да что там Франция, Италия в Барнауле посмотрите что с нашей обью творится, остров на острове уже и они скоро соиденятся
11:50:24 30-01-2024
Афиноген (08:53:57 30-01-2024) А может всё гораздо проще?Может все эти сказки про эти глоба... Какая короткая у людей память. Лето 2022 стало рекордно жарким в Европе. Пересыхали реки, чего не было на памяти ныне живущих. Климат становится всё теплее, к сожалению
15:19:08 30-01-2024
Афиноген (08:53:57 30-01-2024) А может всё гораздо проще?Может все эти сказки про эти глоба... Кто сказал, что в Северной Америке и Европе этого нет? В Америке разрушительные торнадо, все побережье страдает от постоянных наводнений (про это и фильмов много снято и научно популярных передач). В Европе тоже постоянно топит города. Вывод, если что-то не знаете или не видите - это не означает что этого нет
09:28:20 30-01-2024
Деревья надо садить и ветров меньше будет и жары!
12:25:20 30-01-2024
Гость (09:28:20 30-01-2024) Деревья надо садить и ветров меньше будет и жары!... Пустить Все Новогодние хвойные деревья на защиту территории, чтобы удержать Алтайский край от песков.
09:51:04 30-01-2024
"я не слышу о климатических "рекордах" ,подобных нашим,в странах Запада.Например ,в той же Америке.Или в западной Европе?" - да постоянно пишут о жаре и засухе в Европе, ураганах в Америке, засухе в Австралии.
11:16:19 30-01-2024
Гость (09:51:04 30-01-2024) "я не слышу о климатических "рекордах" ,подобных нашим,в стр... В отличии от нас ,там ,это типичное явление.Ураганы и смерчи в Америке ,засуха в Австралии...,но не ливень же с громом и молнией в январе как нынче у нас?
11:35:03 30-01-2024
В краеведческом музее ранее была гистограмма количества осадков в Алтайском крае по годам. Видел лет 20 назад, пишу по памяти. Примерно в 1860-х годах был период лет 12, когда количество осадков сокращалось примерно наполовину, выпадало около 200-250 мм осадков в год. В те годы был неурожай на Алтае и голод. Вопрос, что за климатические качели тогда были, и когда подобное повторится? Тогда ещё не было антропогенного потепления. Были какие-то другие процессы...
11:36:54 30-01-2024
Лет 20 назад 31 декабря снеговика слепил а 1 января он растаял дождь лил ноч и пол дня и в 80 тых такое было так что написано полная ерунда а на счёт засухи так она очень часто бывает на Алтае Узбекистан родственники живут там в 2006 и раньше один приезжал работать к нам каждое лето так он говорил что раньше лет 10 назад в это время то есть май у них уже товара сухая стояла а сейчас всё зелено а года 3 - 4 назад 19-20 год всё замёрзло и в саду сейчас ничего нет а нам вот эти писаки всё про потепление трепят мне 70 лет так вот в 50- 60 тых годах дождь лил так он теплый был даже в фильмах видно как люди шли и нечего а сейчас дожди холодные даже летом в жару нет никакого потепления всегда так было год то года отличался
18:28:16 30-01-2024
Гоша (11:36:54 30-01-2024) Лет 20 назад 31 декабря снеговика слепил а 1 января он раста... Тогда в Семипалатинске испытания проводили. Как взорвут на полигоне, так в сибири дожди ( если зима), или жара +40 ( если лето).
12:02:47 30-01-2024
Точно были дожди на Новый год в ~1977 году, ~1990, ну а про нынешние годы вы и сами помните. Ничего экстраординарного.
13:45:53 30-01-2024
Афиноген (09:38:49 30-01-2024) Слушайте ,грамотей .Во первых ,у меня высшее образование,чт... Учитывая Вашу грамотность в постах, "высшее образование" - Ваша мечта, а не реальность. Учиться никогда не поздно, но разумеется, не по материалам сомнительных изданий псевдопросветителей от рен.тв, а читать не пробовали книги? Раньше по ним люди учились))
09:22:26 31-01-2024
Ури (13:45:53 30-01-2024) Учитывая Вашу грамотность в постах, "высшее образование" -... Слушай,демагог.Здесь о какой теме речь?Об уровне моего образования или о твоей исключительной "гениальности"?Не надо мне тут впаривать про разные умные книги и прочие науки.Независимо от моих или чьих либо знаний ,например в вирусологии,нашим врагам ничто не помешало создать ковид 19 и запустить его по всему миру.Вот такое же ожидаемо и с этим видом оружия.Пока умники будут умничать ,"друзья" время терять не будут.А вы будете ,как всегда ,на позиции-этого не может быть ,потому что этого не может быть никогда.
15:25:53 30-01-2024
Ребята вы, что как бабки гадалки гадаете, возьмите данные да сами все проверьте. Человек своими действиями выбрасывает в атмосферу всего 0.04% СО2 от общего количества выбрасов на планете. То что климат меняется это точно. Это происходит каждые 12тыс.лет. стоит только посмотреть нагрев океана и количество землетрясений лет за 20 и сразу по экспоненте растут значения. Дальше будет хуже. Если не будет общечеловеческого запроса к учёным по всему миру, и они сейчас не начнут думать как справиться с этим, то ничего хорошего ждать не стоит.
15:44:34 30-01-2024
Павел (15:25:53 30-01-2024) Ребята вы, что как бабки гадалки гадаете, возьмите данные да... ты до конца света не доживешь один черт, так что какая разница-)
15:35:43 30-01-2024
"На все воля божья" подпись - Гидромицентр)))))
20:44:18 30-01-2024
Гость (11:55:00 30-01-2024) Верно. Нещадно вырубают деревья и в Алтайском крае, наприме... Никогда не дойдёт. Пока сверху не пнут. Да и то всё закончится бурной имитацией деятельности. И феерическим распилом отпущенных средств.