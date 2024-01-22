Фейк о подготовке нападения на школы запустили в российском городе

Власти опровергли информацию и призвали соблюдать спокойствие

22 января 2024, 12:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сообщения о массовых нападениях на школы в Саратове распространили в соцсетях и мессенджерах. Власти опровергли эту информацию.

Глава Саратова Лада Мокроусова рассказала о том, что сообщения о подготовке вооруженных нападений являются фейковыми и распространяются по другим городам.

"Прошу вас соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", – добавила градоначальник.

Ранее сообщалось, что фейк о сотнях погибших жителей Горного Алтая в зоне СВО распространяют в мессенджере WhatsApp.