Фейк о подготовке нападения на школы запустили в российском городе
Власти опровергли информацию и призвали соблюдать спокойствие
22 января 2024, 12:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сообщения о массовых нападениях на школы в Саратове распространили в соцсетях и мессенджерах. Власти опровергли эту информацию.
Глава Саратова Лада Мокроусова рассказала о том, что сообщения о подготовке вооруженных нападений являются фейковыми и распространяются по другим городам.
"Прошу вас соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", – добавила градоначальник.
Ранее сообщалось, что фейк о сотнях погибших жителей Горного Алтая в зоне СВО распространяют в мессенджере WhatsApp.
Комментарии 0