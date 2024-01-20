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На Алтае опровергли фейк о сотнях погибших жителей региона в зоне СВО

Расследованием уже занимаются правоохранители

20 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фейк о сотнях погибших жителей Горного Алтая в зоне СВО распространяют в мессенджере WhatsApp, сообщает телеграм-канал НГА.

Авторы ложной информации утверждают, что в Ростове-на-Дону сейчас якобы находятся тела 260 погибших военнослужащих из Республики Алтай – и их число сильно увеличится из-за недавнего штурма.

В военкомате заявили, что доверять этим сведениям не стоит. Правоохранители уже расследуют дело о распространении этого фейка. Предварительно, его первоисточником стали иноагенты, "которые вбрасывают недостоверную информацию для расшатывания обстановки", отметили в комиссариате.

На днях в правительстве РФ поддержали предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии.

Республика Алтай Фейки

Комментарии 3

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Гость

11:07:57 21-01-2024

В любом случае война не способствует здоровью. А затыкать рот грозясь обозвать иноагентами, не по спортивному. Скажите людям правду, и никто ничего не будет придумывать.Так просто. Вы еще гулаг постройте.

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Свой

15:02:46 22-01-2024

Наши потери это военная тайна. После войны сообщат. А Гулаг придётся строить, как место общественно-полезного труда для бандеровцев.

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Гость

15:09:59 22-01-2024

- "На днях в правительстве РФ поддержали предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии." === Если в последствие этого, окажется не фейк, имущество вернут?

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