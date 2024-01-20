На Алтае опровергли фейк о сотнях погибших жителей региона в зоне СВО
Расследованием уже занимаются правоохранители
20 января 2024, 15:00, ИА Амител
Фейк о сотнях погибших жителей Горного Алтая в зоне СВО распространяют в мессенджере WhatsApp, сообщает телеграм-канал НГА.
Авторы ложной информации утверждают, что в Ростове-на-Дону сейчас якобы находятся тела 260 погибших военнослужащих из Республики Алтай – и их число сильно увеличится из-за недавнего штурма.
В военкомате заявили, что доверять этим сведениям не стоит. Правоохранители уже расследуют дело о распространении этого фейка. Предварительно, его первоисточником стали иноагенты, "которые вбрасывают недостоверную информацию для расшатывания обстановки", отметили в комиссариате.
На днях в правительстве РФ поддержали предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии.
11:07:57 21-01-2024
В любом случае война не способствует здоровью. А затыкать рот грозясь обозвать иноагентами, не по спортивному. Скажите людям правду, и никто ничего не будет придумывать.Так просто. Вы еще гулаг постройте.
15:02:46 22-01-2024
Наши потери это военная тайна. После войны сообщат. А Гулаг придётся строить, как место общественно-полезного труда для бандеровцев.
15:09:59 22-01-2024
- "На днях в правительстве РФ поддержали предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии." === Если в последствие этого, окажется не фейк, имущество вернут?