Фейковые листовки о поверке приборов учета снова появились в Барнауле

Водоканал предупреждает: это обман

07 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Фейковая листовка / Фото: пресс-служба водоканала

Жители Барнаула в очередной раз стали находить в почтовых ящиках листовки с призывом оперативно провести поверку или замену счетчика. В "Росводоканал Барнаул" прокомментировали, что такие извещения – фейк.

"Несмотря на то, что листовка оформлена как официальный документ, информация в ней не соответствует действительности, а указанные тарифы отличаются от барнаульских тарифов на водоснабжение и водоотведение", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

В водоканале напоминают, что срок межповерочного интервала счетчика абоненты должны контролировать самостоятельно. Дата указана в технической документации к прибору, а также в акте ввода в эксплуатацию. Также срок обычно отображается в едином платежном документе в графах "Индивидуальный прибор учета" и в личном кабинете "Системы Город". Но сторонняя компания не знает и не может знать этой даты.

Более того, проводить поверку счетчиков воды могут только специализированные организации, имеющие аккредитацию. Всем остальным это делать запрещено. Так что не верьте фейковым листовкам. Подробнее о том, зачем нужна поверка и как ее заказать, amic.ru писал в этом материале.