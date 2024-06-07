Фейковые листовки о поверке приборов учета снова появились в Барнауле
Водоканал предупреждает: это обман
07 июня 2024, 15:00, ИА Амител
Жители Барнаула в очередной раз стали находить в почтовых ящиках листовки с призывом оперативно провести поверку или замену счетчика. В "Росводоканал Барнаул" прокомментировали, что такие извещения – фейк.
"Несмотря на то, что листовка оформлена как официальный документ, информация в ней не соответствует действительности, а указанные тарифы отличаются от барнаульских тарифов на водоснабжение и водоотведение", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
В водоканале напоминают, что срок межповерочного интервала счетчика абоненты должны контролировать самостоятельно. Дата указана в технической документации к прибору, а также в акте ввода в эксплуатацию. Также срок обычно отображается в едином платежном документе в графах "Индивидуальный прибор учета" и в личном кабинете "Системы Город". Но сторонняя компания не знает и не может знать этой даты.
Более того, проводить поверку счетчиков воды могут только специализированные организации, имеющие аккредитацию. Всем остальным это делать запрещено. Так что не верьте фейковым листовкам. Подробнее о том, зачем нужна поверка и как ее заказать, amic.ru писал в этом материале.
15:43:56 07-06-2024
Нужно всем не равнодушным гражданам звонить этим товарищам и вызывать на проверку по несуществующим адресам. Например 100 квартир в доме вызывайте в 105.
По-другому таких не победить
16:23:35 07-06-2024
Если такие мошенники до сих пор сууществует, значит это кому то нужно. Если бы правительство быол заинтересовано в отсутствие подобного рода обмана населения - в миг бы разобрались. контакты есть, все данные есть, цепочка легко строится от исполнителя до заказчика. Суд, срок, аливидерчи.
19:08:40 07-06-2024
Подделка документа.. Статья