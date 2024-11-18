Figaro удалила данные о разрешении Франции и Британии наносить удары по России
Теперь же там есть лишь утверждения о решении Байдена
18 ноября 2024, 15:55, ИА Амител
Французская газета Figaro удалила из своей статьи информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории РФ их дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.
Первоначально в тексте говорилось: "Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow". Теперь же там есть лишь утверждения со ссылкой на New York Times и агентство France Press о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить дальнобойные удары ракетами вглубь территории РФ.
Ранее Axios заявило, что Вашингтон проинформировал Киев о решении Байдена еще три дня назад. При этом в публикации утверждается, что разрешение распространяется лишь на территорию Курской области.
19:31:31 18-11-2024
там потому что волна народного возмущения пошла в каментах если вкратце "вы там все чеканутые что-ли на Россию переть?" ну и разные похвалы в сторону Французских гениев от политики