Figaro удалила данные о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

Теперь же там есть лишь утверждения о решении Байдена

18 ноября 2024, 15:55, ИА Амител

Клавиши / Фото: unsplash.com / Sergi Kabrera

Французская газета Figaro удалила из своей статьи информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по территории РФ их дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально в тексте говорилось: "Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары вглубь территории России, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow". Теперь же там есть лишь утверждения со ссылкой на New York Times и агентство France Press о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить дальнобойные удары ракетами вглубь территории РФ.

Ранее Axios заявило, что Вашингтон проинформировал Киев о решении Байдена еще три дня назад. При этом в публикации утверждается, что разрешение распространяется лишь на территорию Курской области.