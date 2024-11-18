СМИ: Украина получила от США разрешение бить вглубь России еще три дня назад

По данным Axios, решение распространяется лишь на территорию Курской области

18 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com / iStrfry , Marcus

США проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов по территории России еще три дня назад. Об этом телеканал "360" сообщает со ссылкой на Axios.

"Источник заявил, что Украина получила информацию о решении Байдена еще около трех дней назад", – отметили авторы материала.

Вместе с тем издание пишет, что разрешение распространяется только на территорию Курской области.

Ранее New York Times со ссылкой на источник в администрации США заявила, что американский лидер дал разрешение на использование ракет дальнего поражения для ударов по территории РФ. После этого СМИ заявили об аналогичном решении со стороны Великобритании и Франции.