Фигурант дела об убийстве генерала Москалика признал вину

За совершение теракта ему пообещали 18 тысяч долларов

27 апреля 2025, 19:55, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Игнат Кузин, убивший заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика, признал свою вину. Как сообщает ТАСС, он рассказал, что его завербовали сотрудники СБУ и пообещали за теракт 18 тысяч долларов.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отмечает, что Кузину предъявлено обвинение по статьям 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). В суд направлено ходатайство о его аресте.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая и судебно-медицинская. Устанавливаются другие причастные к организации этого преступления.