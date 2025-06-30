Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге причастны к смерти 44 людей в 2021 году

Организатором поставок контрафактного алкоголя был один из задержанных

30 июня 2025, 20:31, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В воскресенье суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлен срок содержания на 72 часа. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах, также они проверяются и на причастность к другим преступлениям.

"В 2021 году Екатеринбург потрясли новости о массовом отравлении алкоголем, тогда погибло около 40 человек. Позже выяснится, что организаторами указанных поставок были один из задержанных", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, помимо этого, ОПГ владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция. Встречи членов группировки, по данным источника, происходили в ресторане "Баку Плаза" и кафе "Каспий" в Екатеринбурге.