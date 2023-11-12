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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что к ней подкатывал известный комик

Успеха в своих начинаниях он, судя по всему, не добился

12 ноября 2023, 12:01, ИА Амител

Кадр из видео / Кстати
Кадр из видео / Кстати

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в эфире шоу "Кстати" поделилась впечатлениями от участия в телеграм-проекте "Круги на полях".

По словам Медведевой, больше всего во время общения к ней обращался комик Филипп Воронин. 

"Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо", – сказала Медведева.

Она добавила, что юморист даже писал ей в личные сообщения, но дальше продолжать не стала, отметив, что и так подставила Воронина своими словами.
 

Спорт Знаменитости

Комментарии 6

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Горожанка

15:06:32 12-11-2023

Аmic, не уподобляйся жёлтой прессе!

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Гость

06:22:35 13-11-2023

Горожанка (15:06:32 12-11-2023) Аmic, не уподобляйся жёлтой прессе! ... Это вообще-то "светская хроника".

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Гость

16:00:06 12-11-2023

И что? Это самый яркий подкат во всей ее жизни? Больше, видимо, никто не обращал никакого внимания.

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Гость

16:09:50 12-11-2023

теперь вообще никто не подкатит, ни на коньках, ни на своих двоих...!

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Правдоруб

05:58:40 13-11-2023

Вот сколько не хайпуй, все равно - все знают, что на коньках не лучшая ,все кто заинтересован в этом виде спорта, все все видели и не забыли.

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Гость

14:30:50 13-11-2023

Подкатил поближе и испугался... )))

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