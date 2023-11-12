Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что к ней подкатывал известный комик

Успеха в своих начинаниях он, судя по всему, не добился

12 ноября 2023, 12:01, ИА Амител

Кадр из видео / Кстати

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в эфире шоу "Кстати" поделилась впечатлениями от участия в телеграм-проекте "Круги на полях".

По словам Медведевой, больше всего во время общения к ней обращался комик Филипп Воронин.

"Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо", – сказала Медведева.

Она добавила, что юморист даже писал ей в личные сообщения, но дальше продолжать не стала, отметив, что и так подставила Воронина своими словами.

