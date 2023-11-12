Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что к ней подкатывал известный комик
Успеха в своих начинаниях он, судя по всему, не добился
12 ноября 2023, 12:01, ИА Амител
Кадр из видео / Кстати
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в эфире шоу "Кстати" поделилась впечатлениями от участия в телеграм-проекте "Круги на полях".
По словам Медведевой, больше всего во время общения к ней обращался комик Филипп Воронин.
"Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо", – сказала Медведева.
Она добавила, что юморист даже писал ей в личные сообщения, но дальше продолжать не стала, отметив, что и так подставила Воронина своими словами.
15:06:32 12-11-2023
Аmic, не уподобляйся жёлтой прессе!
06:22:35 13-11-2023
Горожанка (15:06:32 12-11-2023) Аmic, не уподобляйся жёлтой прессе! ... Это вообще-то "светская хроника".
16:00:06 12-11-2023
И что? Это самый яркий подкат во всей ее жизни? Больше, видимо, никто не обращал никакого внимания.
16:09:50 12-11-2023
теперь вообще никто не подкатит, ни на коньках, ни на своих двоих...!
05:58:40 13-11-2023
Вот сколько не хайпуй, все равно - все знают, что на коньках не лучшая ,все кто заинтересован в этом виде спорта, все все видели и не забыли.
14:30:50 13-11-2023
Подкатил поближе и испугался... )))