Почти 50-летняя актриса Судзиловская показала подписчикам фигуру в бикини
Артистка делится с фанатами фотографиями с отдыха в Турции
09 ноября 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: соцсети
49-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая сейчас отдыхает в Турции, делится с подписчиками снимками, сделанными в отпуске. Некоторые из них пользователи считают откровенными или почти откровенными.
На одной из серий фотографий актриса показала пользователям фигуру в бикини, многие в комментариях отметили, что для своего возраста женщина находится в отличной форме.
При этом нашлись среди подписчиков и те, кто осудил Судзиловскую за то, что она публикует подобные снимки.
07:19:44 09-11-2023
Не изработалась бабка
07:39:54 09-11-2023
Гость (07:19:44 09-11-2023) Не изработалась бабка ... Уже больше недели пиарят, кому то это надо, а всем уже до чёртиков надоело
11:10:25 09-11-2023
Гость (07:19:44 09-11-2023) Не изработалась бабка ... Это ты своей жене скажи, она и в тридцать поди так не выглядела )))))))))))))))
07:32:19 09-11-2023
Почему бабка. Согласно нового закона о пенсиях очень молодая))
07:55:20 09-11-2023
Некоторые из них пользователи считают откровенными или почти откровенными --- Люди на пляжах не бывает? какие впечатлительные
09:22:14 09-11-2023
Хороша "Маша", но не наша))))
09:52:25 09-11-2023
Хороша
11:30:52 09-11-2023
красотка)