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Почти 50-летняя актриса Судзиловская показала подписчикам фигуру в бикини

Артистка делится с фанатами фотографиями с отдыха в Турции

09 ноября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

49-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая сейчас отдыхает в Турции, делится с подписчиками снимками, сделанными в отпуске. Некоторые из них пользователи считают откровенными или почти откровенными.

На одной из серий фотографий актриса показала пользователям фигуру в бикини, многие в комментариях отметили, что для своего возраста женщина находится в отличной форме.

При этом нашлись среди подписчиков и те, кто осудил Судзиловскую за то, что она публикует подобные снимки.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 8

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Гость

07:19:44 09-11-2023

Не изработалась бабка

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Гость

07:39:54 09-11-2023

Гость (07:19:44 09-11-2023) Не изработалась бабка ... Уже больше недели пиарят, кому то это надо, а всем уже до чёртиков надоело

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Гость

11:10:25 09-11-2023

Гость (07:19:44 09-11-2023) Не изработалась бабка ... Это ты своей жене скажи, она и в тридцать поди так не выглядела )))))))))))))))

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ВВП

07:32:19 09-11-2023

Почему бабка. Согласно нового закона о пенсиях очень молодая))

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Гость

07:55:20 09-11-2023

Некоторые из них пользователи считают откровенными или почти откровенными --- Люди на пляжах не бывает? какие впечатлительные

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Гость

09:22:14 09-11-2023

Хороша "Маша", но не наша))))

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Гость

09:52:25 09-11-2023

Хороша

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Элен без ребят

11:30:52 09-11-2023

красотка)

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