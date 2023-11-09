Почти 50-летняя актриса Судзиловская показала подписчикам фигуру в бикини

Артистка делится с фанатами фотографиями с отдыха в Турции

09 ноября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: соцсети

49-летняя российская актриса Олеся Судзиловская, которая сейчас отдыхает в Турции, делится с подписчиками снимками, сделанными в отпуске. Некоторые из них пользователи считают откровенными или почти откровенными.

На одной из серий фотографий актриса показала пользователям фигуру в бикини, многие в комментариях отметили, что для своего возраста женщина находится в отличной форме.

При этом нашлись среди подписчиков и те, кто осудил Судзиловскую за то, что она публикует подобные снимки.