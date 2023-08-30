Фигуристка Горбачева провела ночь в подъезде

В кинотеатре, где ее нашли, девочка хотела поспать

30 августа 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева провела ночь в подъезде жилого дома. Об этом она рассказала на допросе.

Как сообщает "Матч ТВ", после ухода с ледовой арены Алина гуляла в парке, затем переночевала в подъезде, зашла купить еды в кафе и пришла в кино. В зале девушка хотела поспать во время сеанса.

Ранее сообщалось, что именно в кинотеатре нашли пропавшую фигуристку. По одной из версий, она решила уйти из дома после конфликта с тренером.