Фигуристка Горбачева провела ночь в подъезде
В кинотеатре, где ее нашли, девочка хотела поспать
30 августа 2023, 15:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева провела ночь в подъезде жилого дома. Об этом она рассказала на допросе.
Как сообщает "Матч ТВ", после ухода с ледовой арены Алина гуляла в парке, затем переночевала в подъезде, зашла купить еды в кафе и пришла в кино. В зале девушка хотела поспать во время сеанса.
Ранее сообщалось, что именно в кинотеатре нашли пропавшую фигуристку. По одной из версий, она решила уйти из дома после конфликта с тренером.
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