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Фигуристка Горбачева провела ночь в подъезде

В кинотеатре, где ее нашли, девочка хотела поспать

30 августа 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачева провела ночь в подъезде жилого дома. Об этом она рассказала на допросе.

Как сообщает "Матч ТВ", после ухода с ледовой арены Алина гуляла в парке, затем переночевала в подъезде, зашла купить еды в кафе и пришла в кино. В зале девушка хотела поспать во время сеанса.

Ранее сообщалось, что именно в кинотеатре нашли пропавшую фигуристку. По одной из версий, она решила уйти из дома после конфликта с тренером.

Спорт фигурное катание

Комментарии 2

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Гость

15:23:52 30-08-2023

ребята. вы совсем с ума посходили? сколь это еще жевать будете?

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Гость

16:01:02 30-08-2023

Сенация века! На первые полосы! А она утром как покакала?

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