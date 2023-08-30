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Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Девушка жива и здорова

30 августа 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли. Об этом сообщает телеграм-канад Baza.

По информации источника, девушку отыскали в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Напомним, что о пропаже Горбачевой стало известно 29 августа. Она вышла с катка и исчезла. Во время поисков Алину в одном из кафе засекли камеры видеонаблюдения.

По одной из версий, она пряталась от взрослых после конфликта с тренером.

Происшествия фигурное катание

Комментарии 3

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Гость

08:44:14 30-08-2023

Ремня даже не всыпать за то, что на связь с родными не выходила. Тогда со своих наградных пусть оплатит расходы поисковиков.

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гость

09:21:40 30-08-2023

дайте ребенку побыть ребенком. а не средством заработка на соревнованиях

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Гость

10:11:51 30-08-2023

Наверное там полностью сериал смотрела пропавшая.

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