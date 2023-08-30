Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре

Девушка жива и здорова

30 августа 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли. Об этом сообщает телеграм-канад Baza.

По информации источника, девушку отыскали в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что о пропаже Горбачевой стало известно 29 августа. Она вышла с катка и исчезла. Во время поисков Алину в одном из кафе засекли камеры видеонаблюдения.

По одной из версий, она пряталась от взрослых после конфликта с тренером.