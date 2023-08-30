Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре
Девушка жива и здорова
30 августа 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли. Об этом сообщает телеграм-канад Baza.
По информации источника, девушку отыскали в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что о пропаже Горбачевой стало известно 29 августа. Она вышла с катка и исчезла. Во время поисков Алину в одном из кафе засекли камеры видеонаблюдения.
По одной из версий, она пряталась от взрослых после конфликта с тренером.
08:44:14 30-08-2023
Ремня даже не всыпать за то, что на связь с родными не выходила. Тогда со своих наградных пусть оплатит расходы поисковиков.
09:21:40 30-08-2023
дайте ребенку побыть ребенком. а не средством заработка на соревнованиях
10:11:51 30-08-2023
Наверное там полностью сериал смотрела пропавшая.