Фигуристка Медведева рассказала, как затащить ее в постель
По словам 23-летней спортсменки, для этого даже делать ничего не нужно
06 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Евгения Медведева / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос подписчика, как ее затащить в постель. Ответ она опубликовала в одной из запрещенных в РФ соцсетей.
"Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет", – написала 23-летняя спортсменка.
Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. Также у нее по два золота с чемпионатов мира и Европы в 2016 и 2017 годах.
15:23:32 06-09-2023
ложусь и сплю --- скучная жизнь. Хотя деньги есть для веселья
16:21:40 06-09-2023
Гость (15:23:32 06-09-2023) ложусь и сплю --- скучная жизнь. Хотя деньги есть для весель... Взяла Вам все и рассказала! Что за глупые инсинуации?
16:33:19 06-09-2023
для кого эта новость?
17:20:39 06-09-2023
страшненькая конечно
17:49:27 06-09-2023
Из рассказа понятно что гражданке, с кем бы не спать, лиж бы выспаться.
23:09:40 06-09-2023
видно что шла - о как раздвигает