Фигуристка Медведева рассказала, как затащить ее в постель

По словам 23-летней спортсменки, для этого даже делать ничего не нужно

06 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Евгения Медведева / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос подписчика, как ее затащить в постель. Ответ она опубликовала в одной из запрещенных в РФ соцсетей.

"Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет", – написала 23-летняя спортсменка.

Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. Также у нее по два золота с чемпионатов мира и Европы в 2016 и 2017 годах.