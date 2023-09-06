НОВОСТИОбщество

Фигуристка Медведева рассказала, как затащить ее в постель

По словам 23-летней спортсменки, для этого даже делать ничего не нужно

06 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Евгения Медведева / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Евгения Медведева / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос подписчика, как ее затащить в постель. Ответ она опубликовала в одной из запрещенных в РФ соцсетей.

"Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет", – написала 23-летняя спортсменка.

Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года. Также у нее по два золота с чемпионатов мира и Европы в 2016 и 2017 годах. 

Спорт фигурное катание

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:23:32 06-09-2023

ложусь и сплю --- скучная жизнь. Хотя деньги есть для веселья

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:40 06-09-2023

Гость (15:23:32 06-09-2023) ложусь и сплю --- скучная жизнь. Хотя деньги есть для весель... Взяла Вам все и рассказала! Что за глупые инсинуации?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:19 06-09-2023

для кого эта новость?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:39 06-09-2023

страшненькая конечно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:27 06-09-2023

Из рассказа понятно что гражданке, с кем бы не спать, лиж бы выспаться.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:40 06-09-2023

видно что шла - о как раздвигает

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров