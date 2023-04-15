Виктория Боня не считает себя такой же красавицей, как раньше

По словам модели, всё дело в возрасте

15 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: соцсети Виктории Бони

Виктория Боня в свои 43 года не считает себя такой же красавицей, как раньше. Такое признание модель и экс-звезда "Дома-2" сделала в интервью YouTube-каналу "Начало".

Она рассказала, что в юности также не находила себя привлекательной, но с 20 лет начала работать над собой, "полностью собирала себя по крупицам", чтобы создать желанный образ. И как раз тогда Виктория изменила мнение о своей внешности.

"У меня не было цели покорить, соблазнить мужчину, выйти замуж. Хотела наполнить себя, сделать себя гармоничной, сильной в рамках красоты. <…> Вот, к примеру, иду я в Дубае со своим молодым человеком, где меня никто не знает, на меня оборачиваются мужчины и женщины. Но извините, сейчас мне 43 года, я не такая красавица, какой была раньше, однако тем не менее", – цитирует её StarHit.

Сейчас знаменитость живёт в Монако, но часто наведывается в Россию. По её словам, она не собирается разрывать связь с родиной из-за СВО в отличие от некоторых других звёзд.

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