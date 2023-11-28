Филипп Киркоров предложил Татьяне Тур выйти за него замуж

Женщина ответила певцу улыбкой

28 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский поп-певец Филипп Киркоров сделал предложение женщине, которую называют его возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал.

Киркоров вместе с Татьяной Тур пришел на показ фильма "Теща", где собралось множество российских звезд, среди которых Тимур Хайдаров, Светлана Сильваш, Александр Лыков, Настасья Самбурская и другие.

По ходу вечера Киркоров делал Тур множество комплементов, называл ее королевой и богиней, а позднее предложил выйти за него замуж.

В ответ на это продюсер улыбнулась певцу.