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Филипп Киркоров предложил Татьяне Тур выйти за него замуж

Женщина ответила певцу улыбкой

28 ноября 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российский поп-певец Филипп Киркоров сделал предложение женщине, которую называют его возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал.

Киркоров вместе с Татьяной Тур пришел на показ фильма "Теща", где собралось множество российских звезд, среди которых Тимур Хайдаров, Светлана Сильваш, Александр Лыков, Настасья Самбурская и другие.

По ходу вечера Киркоров делал Тур множество комплементов, называл ее королевой и богиней, а позднее предложил выйти за него замуж.

В ответ на это продюсер улыбнулась певцу. 

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Комментарии 5

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Гость

14:27:01 28-11-2023

тур.. тур.. дэ франс?

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Гость

15:00:25 28-11-2023

Гость (14:27:01 28-11-2023) тур.. тур.. дэ франс?... В королевстве, где все тихо и складно, Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, Появился дикий вепрь огромадный - То ли буйвол, то ли бык, то ли Тур. (с) В.С. Высоцкий

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Гость

14:53:49 28-11-2023

баскову или билану пусть предложение сделает. те не откажут.

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Гость

14:59:04 28-11-2023

Седина в бороду- бес в ребро? У Фили ранняя сенильная деменция?

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Гость

15:35:26 28-11-2023

Продолжает экспериментировать...

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