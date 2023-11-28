Филипп Киркоров предложил Татьяне Тур выйти за него замуж
Женщина ответила певцу улыбкой
28 ноября 2023, 14:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский поп-певец Филипп Киркоров сделал предложение женщине, которую называют его возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал.
Киркоров вместе с Татьяной Тур пришел на показ фильма "Теща", где собралось множество российских звезд, среди которых Тимур Хайдаров, Светлана Сильваш, Александр Лыков, Настасья Самбурская и другие.
По ходу вечера Киркоров делал Тур множество комплементов, называл ее королевой и богиней, а позднее предложил выйти за него замуж.
В ответ на это продюсер улыбнулась певцу.
14:27:01 28-11-2023
тур.. тур.. дэ франс?
15:00:25 28-11-2023
Гость (14:27:01 28-11-2023) тур.. тур.. дэ франс?... В королевстве, где все тихо и складно, Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, Появился дикий вепрь огромадный - То ли буйвол, то ли бык, то ли Тур. (с) В.С. Высоцкий
14:53:49 28-11-2023
баскову или билану пусть предложение сделает. те не откажут.
14:59:04 28-11-2023
Седина в бороду- бес в ребро? У Фили ранняя сенильная деменция?
15:35:26 28-11-2023
Продолжает экспериментировать...