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SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Мизулиной

Певец заявил, что они прекрасно общаются

28 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Певец SHAMAN прокомментировал слухи о том, что у него роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает NEWS.

"Мы прекрасно общаемся – это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все", – сказал музыкант.

Он добавил, что те, кто распространяют подобные слухи, могут делать это и дальше. Никаких отношений, кроме дружеских, между певцом и Мизулиной, по его словам, нет.

Отметим, что SHAMAN женат. 

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 21

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Гость

07:09:53 28-11-2023

Ещё один некрофил?

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Гость

07:17:02 28-11-2023

Она ему в мамы годится, если не в бабушки

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Гость

07:54:00 28-11-2023

Гость (07:17:02 28-11-2023) Она ему в мамы годится, если не в бабушки... Ей 39, ему 32. Речь про Екатерину идет. Хотя все они отвратительны!

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Гость

09:23:47 28-11-2023

Гость (07:54:00 28-11-2023) Ей 39, ему 32. Речь про Екатерину идет. Хотя все они отврати... В 40 лет уже телятина не первой свежести

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Гость

07:26:59 28-11-2023

У этого патриота по этой болезни освобождение от армии ?

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Гость

07:27:38 28-11-2023

У него есть вполне годная жена.

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Гость

07:49:58 28-11-2023

Гость (07:27:38 28-11-2023) У него есть вполне годная жена.... Кому когда это мешало? Тем более таким высокодуховным боярам?

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Гость

10:46:46 28-11-2023

Гость (07:27:38 28-11-2023) У него есть вполне годная жена.... лично проверяли?

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Гость

07:46:27 28-11-2023

Гость (07:17:02 28-11-2023) Она ему в мамы годится, если не в бабушки... Деревня. Это дочка Елены. она молодая

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Гость

08:20:05 28-11-2023

Гость (07:46:27 28-11-2023) Деревня. Это дочка Елены. она молодая... Ну извините. В отличии от вас в сортах г...на не разбираюсь...

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Гость

08:25:59 28-11-2023

Шаман как то странно ведёт себя на выступлениях, особенно с микрофоном

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Гость

08:34:32 28-11-2023

Гость (08:25:59 28-11-2023) Шаман как то странно ведёт себя на выступлениях, особенно с ... Разносторонний. Парень хоть куда!

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Гость

09:08:48 28-11-2023

Гость (08:34:32 28-11-2023) Разносторонний. Парень хоть куда! ... Про своего боя поёт в песне "Мой boy". Не знаю, идти ли с ребёнком на его концерт.

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Гость

20:04:08 29-11-2023

Гость (09:08:48 28-11-2023) Про своего боя поёт в песне "Мой boy". Не знаю, идти ли с ре... Мой Бой это не про мальчика это про битву, про то что нужно до конца идти, бороться и не сдаваться.

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Гость

20:19:00 29-11-2023

Гость (20:04:08 29-11-2023) Мой Бой это не про мальчика это про битву, про то что нужно ... Да это сидор про своего boyfriend-а вспомнил, но решил прикрыться несуществующим сыном.

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Гость

14:04:57 28-11-2023

Гость (08:34:32 28-11-2023) Разносторонний. Парень хоть куда! ... хоть куда, да. И причем здесь Мизулина? она же женщина

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Гость

10:52:19 28-11-2023

Дыма без огня не бывает. Первую жену оставил с ребенком. Потом удачно женился на женщине , которая помогла ему стать знаменитым, и да - она старше его на 14 лет. И вот новый шанс с Мизулиной...

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Гость

11:58:30 28-11-2023

Гадость липнет друг к другу.

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Гость

14:57:29 28-11-2023

Жаба да гадюка ❤️

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Гость

07:39:36 30-11-2023

Желтая пресса, какие-то интрижки, что-то не туда гребёт звезденыш!

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гость

11:56:13 11-12-2023

сколько же убогих, обделенных талантом, и завистливых самоутверждается в комментариях!

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