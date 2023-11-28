SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Мизулиной
Певец заявил, что они прекрасно общаются
28 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Певец SHAMAN прокомментировал слухи о том, что у него роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает NEWS.
"Мы прекрасно общаемся – это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все", – сказал музыкант.
Он добавил, что те, кто распространяют подобные слухи, могут делать это и дальше. Никаких отношений, кроме дружеских, между певцом и Мизулиной, по его словам, нет.
Отметим, что SHAMAN женат.
07:09:53 28-11-2023
Ещё один некрофил?
07:17:02 28-11-2023
Она ему в мамы годится, если не в бабушки
07:54:00 28-11-2023
Гость (07:17:02 28-11-2023) Она ему в мамы годится, если не в бабушки... Ей 39, ему 32. Речь про Екатерину идет. Хотя все они отвратительны!
09:23:47 28-11-2023
Гость (07:54:00 28-11-2023) Ей 39, ему 32. Речь про Екатерину идет. Хотя все они отврати... В 40 лет уже телятина не первой свежести
07:26:59 28-11-2023
У этого патриота по этой болезни освобождение от армии ?
07:27:38 28-11-2023
У него есть вполне годная жена.
07:49:58 28-11-2023
Гость (07:27:38 28-11-2023) У него есть вполне годная жена.... Кому когда это мешало? Тем более таким высокодуховным боярам?
10:46:46 28-11-2023
Гость (07:27:38 28-11-2023) У него есть вполне годная жена.... лично проверяли?
07:46:27 28-11-2023
Гость (07:17:02 28-11-2023) Она ему в мамы годится, если не в бабушки... Деревня. Это дочка Елены. она молодая
08:20:05 28-11-2023
Гость (07:46:27 28-11-2023) Деревня. Это дочка Елены. она молодая... Ну извините. В отличии от вас в сортах г...на не разбираюсь...
08:25:59 28-11-2023
Шаман как то странно ведёт себя на выступлениях, особенно с микрофоном
08:34:32 28-11-2023
Гость (08:25:59 28-11-2023) Шаман как то странно ведёт себя на выступлениях, особенно с ... Разносторонний. Парень хоть куда!
09:08:48 28-11-2023
Гость (08:34:32 28-11-2023) Разносторонний. Парень хоть куда! ... Про своего боя поёт в песне "Мой boy". Не знаю, идти ли с ребёнком на его концерт.
20:04:08 29-11-2023
Гость (09:08:48 28-11-2023) Про своего боя поёт в песне "Мой boy". Не знаю, идти ли с ре... Мой Бой это не про мальчика это про битву, про то что нужно до конца идти, бороться и не сдаваться.
20:19:00 29-11-2023
Гость (20:04:08 29-11-2023) Мой Бой это не про мальчика это про битву, про то что нужно ... Да это сидор про своего boyfriend-а вспомнил, но решил прикрыться несуществующим сыном.
14:04:57 28-11-2023
Гость (08:34:32 28-11-2023) Разносторонний. Парень хоть куда! ... хоть куда, да. И причем здесь Мизулина? она же женщина
10:52:19 28-11-2023
Дыма без огня не бывает. Первую жену оставил с ребенком. Потом удачно женился на женщине , которая помогла ему стать знаменитым, и да - она старше его на 14 лет. И вот новый шанс с Мизулиной...
11:58:30 28-11-2023
Гадость липнет друг к другу.
14:57:29 28-11-2023
Жаба да гадюка ❤️
07:39:36 30-11-2023
Желтая пресса, какие-то интрижки, что-то не туда гребёт звезденыш!
11:56:13 11-12-2023
сколько же убогих, обделенных талантом, и завистливых самоутверждается в комментариях!