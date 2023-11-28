SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Мизулиной

Певец заявил, что они прекрасно общаются

28 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Певец SHAMAN прокомментировал слухи о том, что у него роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает NEWS.

"Мы прекрасно общаемся – это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все", – сказал музыкант.

Он добавил, что те, кто распространяют подобные слухи, могут делать это и дальше. Никаких отношений, кроме дружеских, между певцом и Мизулиной, по его словам, нет.

Отметим, что SHAMAN женат.