Еще месяц назад задолженность была в два раза меньше

24 декабря 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский певец Филипп Киркоров задолжал налоговой больше 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, еще месяц назад размер задолженности составлял 5,5 млн рублей, но после недавней скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, где Киркоров принял участие, размер его задолженности резко изменился.

При этом отмечается, что эта сумма Киркорова, скорее всего, не напугает, поскольку за 45-минутное выступление он может зарабатывать до 10 миллионов рублей.