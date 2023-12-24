Филипп Киркоров задолжал налоговой больше 12 миллионов рублей
Еще месяц назад задолженность была в два раза меньше
24 декабря 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский певец Филипп Киркоров задолжал налоговой больше 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.
По данным источника, еще месяц назад размер задолженности составлял 5,5 млн рублей, но после недавней скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, где Киркоров принял участие, размер его задолженности резко изменился.
При этом отмечается, что эта сумма Киркорова, скорее всего, не напугает, поскольку за 45-минутное выступление он может зарабатывать до 10 миллионов рублей.
22:44:37 24-12-2023
Скромнее себя вести нужно, дабы не привлечь к себе нежелательного внимания)))))))))))))
11:16:12 25-12-2023
все теперь так благодарны Ивлеевой, за упущенный заработок и скандал и позор на всю страну
11:30:18 25-12-2023
гость (11:16:12 25-12-2023) все теперь так благодарны Ивлеевой, за упущенный заработок и... - "скандал и позор на всю страну" Это для диванных обывателей позор, косточку бросили, пусть смакуют, а для них и той среды где они крутятся, мощная реклама.