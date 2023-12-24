Ивлеева пообещала направить деньги со скандальной вечеринки на благотворительность
По словам блогерши, рэпер, который пришел на тусовку в одном носке, был предупрежден о том, что делать так не нужно
24 декабря 2023, 14:59, ИА Амител
Настя Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку в клубе "Мутабор". Видеоролик она опубликовала в социальных сетях.
По словам Ивлеевой, мероприятие было посвящено снимкам для журнала Playboy, которые не опубликовали, потому что компания ушла из России. Дресс-код был соответствующий.
Рэпер Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, по словам Ивлеевой, был предупрежден о том, что это может привести к неприятным последствиям. Напомним, что музыканта арестовали на 15 суток.
Деньги, вырученные с вечеринки, Ивлеева направит на благотворительность.
"Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому, что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", – сказала артистка.
15:06:51 24-12-2023
Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают, а в других принимают. в чьи руки они попадут.
17:50:51 24-12-2023
Гость (15:06:51 24-12-2023) Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают,... Больным детям помогают любые деньги.
10:47:19 25-12-2023
Гость (17:50:51 24-12-2023) Больным детям помогают любые деньги.... На самом деле больным помогают врачи, мед персонал, лекарства и мед. оборудование. Деньги сами по себе не лечат, деньги всего лишь инструмент, и никакая благотворительность не вытянет здравоохранение.
10:43:52 25-12-2023
Гость (15:06:51 24-12-2023) Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают,... В рпц и денег не возьмут? только если сумма маленькая. опачкаться забоятся
15:21:30 24-12-2023
Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая людей России чернью и Милявская наплевавшая на мнение людей своим высказыванием.
15:48:27 24-12-2023
Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Собчак лишь озвучила мнение верхов. И больше ничего.
08:51:40 25-12-2023
Гость (15:48:27 24-12-2023) Собчак лишь озвучила мнение верхов. И больше ничего. ... судя по "реформам", необоснованной наценке так и есть, ПРАВЫ!
16:59:49 24-12-2023
Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... На этой вечеринке взбесили все особи!
19:33:23 24-12-2023
Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Катить телегу на Собчак, это значит катить телегу на Путина В В, ибо народная молва гласит, что он крестный отец этой особы.
09:44:28 25-12-2023
Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Ну раз взбесило, значит в точку попала.
16:14:15 24-12-2023
С каждого "тусовщика" по миллиарду на благотворительность-тогда может успокоятся и будут жить,как подобает РОССИЯНИНУ!!!
09:46:24 25-12-2023
Владимир (16:14:15 24-12-2023) С каждого "тусовщика" по миллиарду на благотворительность-т... Это типа с туалетом во дворе?
16:14:43 24-12-2023
Так они же не иноагенты. Ни чё им не будет. Хотя киркорова и иже с ним гнать надо с экранов. Но,не. Их рожи будут в Новый Год по всем каналам. "Уровень культуры" называется. Отстой.
16:24:12 24-12-2023
Направить деньги на СВО слабО?
16:56:55 24-12-2023
Деньги с вечеринки... Допустим голый человек может рассчитаться с помощью телефона, видео они не на тапки снимали. Но за какие услуги, разве что спиртное было не бесплатным как у простолюдин или уборная
18:02:52 24-12-2023
вечеринка в клубе "Мутабор" - если это клуб, следовательно - публичное место.. Съёмки в студии обычно..
20:50:48 24-12-2023
Только Настя не добавила, что если на первую вечеринку билеты были до миллиона, то на вторую всего по 2000.
21:24:04 24-12-2023
В фонд поддержки движения ЛГБТ они попадут.
07:28:16 25-12-2023
"создание творчества" - что это!? Вот и "создает творчество". Нда... Может, хотя бы, заниматься творчеством?
07:53:55 25-12-2023
Какая же она отвратительная. Уберите её с экранов, наши дети не должны видеть ЭТО
09:11:17 25-12-2023
Не задолбались эту пустую тему обсасывать? Собака за мусорным баком сегодня бегала голая. Давайте обсуждать на высшем уровне