НОВОСТИКультура

Ивлеева пообещала направить деньги со скандальной вечеринки на благотворительность

По словам блогерши, рэпер, который пришел на тусовку в одном носке, был предупрежден о том, что делать так не нужно

24 декабря 2023, 14:59, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Настя Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку в клубе "Мутабор". Видеоролик она опубликовала в социальных сетях.

По словам Ивлеевой, мероприятие было посвящено снимкам для журнала Playboy, которые не опубликовали, потому что компания ушла из России. Дресс-код был соответствующий.

Рэпер Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, по словам Ивлеевой, был предупрежден о том, что это может привести к неприятным последствиям. Напомним, что музыканта арестовали на 15 суток.

Деньги, вырученные с вечеринки, Ивлеева направит на благотворительность. 

"Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому, что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", – сказала артистка.

Знаменитости

Комментарии 21

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Гость

15:06:51 24-12-2023

Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают, а в других принимают. в чьи руки они попадут.

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Гость

17:50:51 24-12-2023

Гость (15:06:51 24-12-2023) Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают,... Больным детям помогают любые деньги.

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Гость

10:47:19 25-12-2023

Гость (17:50:51 24-12-2023) Больным детям помогают любые деньги.... На самом деле больным помогают врачи, мед персонал, лекарства и мед. оборудование. Деньги сами по себе не лечат, деньги всего лишь инструмент, и никакая благотворительность не вытянет здравоохранение.

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Гость

10:43:52 25-12-2023

Гость (15:06:51 24-12-2023) Даже в РПЦ, в некоторых храмах кровавые деньги не принимают,... В рпц и денег не возьмут? только если сумма маленькая. опачкаться забоятся

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Радик

15:21:30 24-12-2023

Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая людей России чернью и Милявская наплевавшая на мнение людей своим высказыванием.

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Гость

15:48:27 24-12-2023

Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Собчак лишь озвучила мнение верхов. И больше ничего.

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Гость

08:51:40 25-12-2023

Гость (15:48:27 24-12-2023) Собчак лишь озвучила мнение верхов. И больше ничего. ... судя по "реформам", необоснованной наценке так и есть, ПРАВЫ!

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Гость

16:59:49 24-12-2023

Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... На этой вечеринке взбесили все особи!

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Гость

19:33:23 24-12-2023

Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Катить телегу на Собчак, это значит катить телегу на Путина В В, ибо народная молва гласит, что он крестный отец этой особы.

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Гость

09:44:28 25-12-2023

Радик (15:21:30 24-12-2023) Взбесили на этой вечеринке две особи - это Собчак обозвавшая... Ну раз взбесило, значит в точку попала.

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Владимир

16:14:15 24-12-2023

С каждого "тусовщика" по миллиарду на благотворительность-тогда может успокоятся и будут жить,как подобает РОССИЯНИНУ!!!

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Гость

09:46:24 25-12-2023

Владимир (16:14:15 24-12-2023) С каждого "тусовщика" по миллиарду на благотворительность-т... Это типа с туалетом во дворе?

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Гость

16:14:43 24-12-2023

Так они же не иноагенты. Ни чё им не будет. Хотя киркорова и иже с ним гнать надо с экранов. Но,не. Их рожи будут в Новый Год по всем каналам. "Уровень культуры" называется. Отстой.

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Гость

16:24:12 24-12-2023

Направить деньги на СВО слабО?

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Гость

16:56:55 24-12-2023

Деньги с вечеринки... Допустим голый человек может рассчитаться с помощью телефона, видео они не на тапки снимали. Но за какие услуги, разве что спиртное было не бесплатным как у простолюдин или уборная

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dok_CФ

18:02:52 24-12-2023

вечеринка в клубе "Мутабор" - если это клуб, следовательно - публичное место.. Съёмки в студии обычно..

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Гость

20:50:48 24-12-2023

Только Настя не добавила, что если на первую вечеринку билеты были до миллиона, то на вторую всего по 2000.

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В чьи руки попадут?

21:24:04 24-12-2023

В фонд поддержки движения ЛГБТ они попадут.

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Гость

07:28:16 25-12-2023

"создание творчества" - что это!? Вот и "создает творчество". Нда... Может, хотя бы, заниматься творчеством?

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гость

07:53:55 25-12-2023

Какая же она отвратительная. Уберите её с экранов, наши дети не должны видеть ЭТО

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Гость

09:11:17 25-12-2023

Не задолбались эту пустую тему обсасывать? Собака за мусорным баком сегодня бегала голая. Давайте обсуждать на высшем уровне

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