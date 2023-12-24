Ивлеева пообещала направить деньги со скандальной вечеринки на благотворительность

По словам блогерши, рэпер, который пришел на тусовку в одном носке, был предупрежден о том, что делать так не нужно

24 декабря 2023, 14:59, ИА Амител

Кадр из видео

Настя Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку в клубе "Мутабор". Видеоролик она опубликовала в социальных сетях.

По словам Ивлеевой, мероприятие было посвящено снимкам для журнала Playboy, которые не опубликовали, потому что компания ушла из России. Дресс-код был соответствующий.

Рэпер Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, по словам Ивлеевой, был предупрежден о том, что это может привести к неприятным последствиям. Напомним, что музыканта арестовали на 15 суток.

Деньги, вырученные с вечеринки, Ивлеева направит на благотворительность.