Фильм "Анора" получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий"

Режиссер Шон Бэйкер поблагодарил со сцены весь актерский состав

03 марта 2025, 08:22, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" с российскими актерами

Фильм "Анора" режиссера Шона Бэйкера получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом сообщает РБК в текстовой трансляции.

У киноленты с российскими актерами, как и у самого Шона Бэйкера, эта награда стала первой.

Бэйкер поблагодарил весь актерский состав, включая Марка Эйдельштейна, Юру Борисова и Майки Мэдисон.

Напомним, Юра Борисов не взял "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Награду получил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".