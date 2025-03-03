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Фильм "Анора" получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий"

Режиссер Шон Бэйкер поблагодарил со сцены весь актерский состав

03 марта 2025, 08:22, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" с российскими актерами
Кадр из фильма "Анора" с российскими актерами

Фильм "Анора" режиссера Шона Бэйкера получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий". Об этом сообщает РБК в текстовой трансляции.

У киноленты с российскими актерами, как и у самого Шона Бэйкера, эта награда стала первой.

Бэйкер поблагодарил весь актерский состав, включая Марка Эйдельштейна, Юру Борисова и Майки Мэдисон.

Напомним, Юра Борисов не взял "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Награду получил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

культура

Комментарии 7

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Гость

09:13:50 03-03-2025

А за что там оскар то? За нескончаемое шпили-вили двух наркоманов и трансцендентное поедание гамбургера Юрой?

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Екх

09:35:50 03-03-2025

Последнее время наличие Оскара является меткой чтобы не смотреть фильм!

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Musik

09:50:17 03-03-2025

Екх (09:35:50 03-03-2025) Последнее время наличие Оскара является меткой чтобы не смот... согл.

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Элен без ребят

14:29:51 03-03-2025

Екх (09:35:50 03-03-2025) Последнее время наличие Оскара является меткой чтобы не смот... +млн!

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Гость

10:09:03 03-03-2025

странно но в кинопоиске, чтобы глянуть этот фильм, нужно было заплатить 1 рубль. Я на тот момент, подумал, что это защита такая от детей, ибо не каждый ребенок сможет оплатить в виду ограничений со стороны родителей. И даже с одобрением на это взглянул. Но теперь похоже становится ясно, уже тогда видимо было известно кто оскар получит....
Сам по себе фильм даже на троечку не тяне. Вчера глянул нвоый фильм, про первог обогатыря, и то в разы лучше.

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Шинник

12:21:22 03-03-2025

Гость (10:09:03 03-03-2025) странно но в кинопоиске, чтобы глянуть этот фильм, нужно был... вообще-то, на Кинопоиске можно смотреть бесплатно !
Если в слове Кинопоиск, Кино, заменить на ss

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Гость

12:43:05 03-03-2025

И по паспорту Юра, не Юрий?

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