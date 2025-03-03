Юра Борисов не взял "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"

Награду забрал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль"

03 марта 2025, 07:52, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юрий Борисов не получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Об этом сообщает РБК.

Награда досталась Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Этот же актер оставил Борисова без "Золотого глобуса", премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

При этом объявлявший победителя Роберт Дауни-младший сказал, что Борисова ждет большое будущее и он "находится в правильном месте", сообщает Baza.