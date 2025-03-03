Юра Борисов не взял "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"
Награду забрал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль"
03 марта 2025, 07:52, ИА Амител
Российский актер Юрий Борисов не получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Об этом сообщает РБК.
Награда досталась Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Этот же актер оставил Борисова без "Золотого глобуса", премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".
При этом объявлявший победителя Роберт Дауни-младший сказал, что Борисова ждет большое будущее и он "находится в правильном месте", сообщает Baza.
09:17:41 03-03-2025
Не оцени видимо как Юра с аппетитом гамбургер поедал. Трагизма Станилавского видать не хватило. Глубинности укуса.
10:47:58 03-03-2025
Юра, Гоша..смешно, здоровые лысые уже мужики, а зовутся как мальчики..
08:33:08 04-03-2025
Из деревни (10:47:58 03-03-2025) Юра, Гоша..смешно, здоровые лысые уже мужики, а зовутся как ...
А ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались, перечислив всех твоих предков? Деревня, она и есть деревня. С кучей комплексов.
12:12:30 03-03-2025
а к чему информация/статья о "не награждении..."?! Злопыхатели, успокойтесь и те, кто их таким образом поддерживает!
12:33:18 03-03-2025
Очередная звездочка еще на пару лет? Затаскают, как Петрова, Бурковского, Колокольникова, Безрукова и прочих..