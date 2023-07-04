Фильм "Барби" запретили показывать во Вьетнаме из-за карты

Изображение в фильме не соответствует территориальной политике государства

04 июля 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Въетнама запретили показывать в стране фильм "Барби" от студии Warner Bros. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной запрета стало то, что в фильме есть карта, выполненная по китайскому образцу. На ней изображена так называемая "девятипунктирная линия", относящая акваторию в Южно-Китайском море к территории КНР. При этом Вьетнам также претендует на эту территорию.

Ранее по той же причине во Вьетнаме уже отменяли показ фильмов, среди которых была и экранизация игры "Анчартед".